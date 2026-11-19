Jaunā olimpiskā cikla sākumā kamaniņu sporta tehniskajos noteikumos ieviestas būtiskas izmaiņas, līdz ar to pirms gaidāmās sezonas visas komandas ir uz vienas starta līnijas, atzīst Latvijas izlases treneris un mehāniķis Mārtiņš Rubenis.
Mazāk jālauza galva
Jauninājumi ieviesti vieninieku kamanām vīriešiem un sievietēm, un tagad tās jāveido standarta izmērā, līdz ar to iepriekšējās pieaugušo sacensībās vairs nedrīkstēs izmantot. Mārtiņa Rubeņa skatījumā šis lēmums ir ļoti labs un tāds bija jāpieņem jau pirms vairākām desmitgadēm, jo noliek visas komandas uz vienas starta līnijas. "Vasara sanāca darbiem pārpilna, pēdējais mēnesis tāds, ka nezini ne rīta, ne vakara, bez brīvdienām. Izdarīts daudz, esam uztaisījuši vairākas eksperimentālas versijas, un tās vēl ir jāparotē.
Jaunais regulējums vairāk ietekmēs mazākus atlētus un meitenes — iepriekš kamanu piemērojām sportista parametriem, bet tagad ir viens standarts gan lieliem, gan maziem. Tā teikt, visiem jāskrien ar 46. izmēra apaviem. Sacensībās redzēsim, cik veiksmīgi esam izlasījuši noteikumus un pielāgojušies. Tagad krietni mazāk jālauza galva par to, ko var darīt citādi. Tas dzīvi atvieglos, zinot, kāda kapacitāte ir mums un kāda — lielajām izlasēm," sprieda Rubenis.