Šokējošas ziņas saņemtas no Austrijas – Ansfeldenā pārtraukta tradicionālā Krampusu parāde, kad tās dalībniekiem uzbruka aptuveni 40 līdz 50 jauniešu grupa. Ievainoti trīs cilvēki, aizdomas krīt uz imigrantiem, ko gan policija oficiāli neapstiprina.
Šī gājiena tradīcija ir līdzīgs latviešu ķekatām, Krampuss ir Alpu reģiona (Austrijas, Bavārijas, Dienvidtiroles) folkloras tēls – briesmonis, ko attēlo kā dēmonisku radību ar lieliem āža ragiem, biezu, tumšu vilnu, garu sarkanu mēli un nagiem. Pie jostas viņam parasti ir piestiprināti skaļi zvani, rokās tur bērza žagaru bunti vai smagas ķēdes.
Tuvojoties ziemas saulgriežiem, Krampuss decembra sākumā pavada Svēto Nikolaju un biedē vai soda nepaklausīgos bērnus. Tam ir ļoti cieša saikne ar Eiropas pirmskristietības tradīcijām. Mūsdienās Austrijā un Vācijā novembra beigās un decembra sākumā notiek vērienīgas “krampusu” parādes. Alpu reģionā baznīca seno ziemas dēmonu iekļāva savā tradīcijā, padarot par Svētā Nikolaja palīgu un morāles sargu.
Tomēr ne visiem tīk Alpu folklora. Sestdienas vakarā, 14. novembrī, agresīva grupa sāka apmētāt “krampusus” ar akmeņiem, uzbruka, kādam gājiena dalībniekam uzlēca uz muguras un rāva aiz maskas ragiem.
Organizatoru mēģinājumi varmākas nomierināt pārrunu ceļā bija neveiksmīgi. Drošības dēļ pasākums tika pārtraukts jau pēc astotās grupas uzstāšanās, kaut gan kopumā bija plānots piedalīties 15 grupām. Vairāk nekā 1000 līdz 1500 skatītāju, kuru vidū bija daudz ģimeņu ar bērniem, nācās pamest pasākuma vietu.
Cietuši trīs pasākuma dalībnieki. Sešpadsmit gadu vecs puisis. nogādāts slimnīcā pēc tam, kad uzbrucēji viņu rāva aiz maskas ragiem, 15 gadus vecs jaunietis nogāzts zemē, kādam 17 gadus vecs jaunietim 68 gadus vecs vīrietis iesitis pa celi.
Vietējās “Krampusu” grupas “Hoizknecht Teifin” vadītājs Fabiāns Hāzenleitners izdevumam “Krone” atzina, ka 12 gadu laikā, kopš piedalās šādās parādēs, neko tādu nebija pieredzējis. Organizatori pauda lielu vilšanos, jo pasākums gatavots mēnešiem ilgi, ieguldot gan lielu darbu, gan naudu.
Ansfeldenas mērs Kristiāns Partols asi nosoda notikušo, uzsverot, ka ģimenēm un bērniem paredzēti pasākumi nedrīkst kļūt par vardarbības un necieņas skatuvi. Viņš arī norādīja, ka nemieri citās Eiropas pilsētās kalpo kā skaidrs brīdinājums, uz kuru varasiestādēm ir laikus un stingri jāreaģē.
Izsaukta policija un neatliekamā medicīniskā palīdzība, sākta izmeklēšanu Policija pagaidām nav oficiāli apstiprinājusi, ka uzbrucēji bijuši migranti, jo izmeklēšana vēl turpinās un lielākā daļa aizdomās turamo joprojām nav noskaidroti, tomēr šis pieņēmums kļuvis par galveno tematu Austrijas politiskajās diskusijās un sociālajos tīklos.
Augšaustrijas policijas oficiālajā paziņojumā kā galvenie uzbrucēji minēti “līdz šim nezināmi vainīgie”. Vienīgā konkrētā pilsonība, kas minēta saistībā ar incidentu, ir 17 gadus vecs Rumānijas pilsonis, kurš saņēmis sitienu pa celi. Likumsargi pat neatklāj, vai rumānis bija gājiena vai uzbrukuma dalībnieks.
Austrijas Brīvības pārstāve Līza Šuha-Gubika izplatījusi paziņojumu, kurā, atsaucoties uz neoficiālām ziņām, apgalvo, ka nekārtību cēlāji bijuši “jaunieši ar migrantu izcelsmi”. Viņa šo gadījumu nosauca par “brīdinājuma signālu caurkritušajai integrācijai”.
Sociālajos tīklos un mediju komentāros izskan, ka ar uzbrucējiem nebija iespējams sarunāties vācu valodā, kamēr policija šos apgalvojumus nav ne apstiprinājusi, ne noliegusi.
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Šokējošas ziņas saņemtas no Austrijas – Ansfeldenā pārtraukta tradicionālā Krampusu parāde, kad tās dalībniekiem uzbruka aptuveni 40 līdz 50 jauniešu grupa. Ievainoti trīs cilvēki, aizdomas krīt uz imigrantiem, ko gan policija oficiāli neapstiprina.
Šī gājiena tradīcija ir līdzīgs latviešu ķekatām, Krampuss ir Alpu reģiona (Austrijas, Bavārijas, Dienvidtiroles) folkloras tēls – briesmonis, ko attēlo kā dēmonisku radību ar lieliem āža ragiem, biezu, tumšu vilnu, garu sarkanu mēli un nagiem. Pie jostas viņam parasti ir piestiprināti skaļi zvani, rokās tur bērza žagaru bunti vai smagas ķēdes.
Tuvojoties ziemas saulgriežiem, Krampuss decembra sākumā pavada Svēto Nikolaju un biedē vai soda nepaklausīgos bērnus. Tam ir ļoti cieša saikne ar Eiropas pirmskristietības tradīcijām. Mūsdienās Austrijā un Vācijā novembra beigās un decembra sākumā notiek vērienīgas “krampusu” parādes. Alpu reģionā baznīca seno ziemas dēmonu iekļāva savā tradīcijā, padarot par Svētā Nikolaja palīgu un morāles sargu.
Tomēr ne visiem tīk Alpu folklora. Sestdienas vakarā, 14. novembrī, agresīva grupa sāka apmētāt “krampusus” ar akmeņiem, uzbruka, kādam gājiena dalībniekam uzlēca uz muguras un rāva aiz maskas ragiem.
Organizatoru mēģinājumi varmākas nomierināt pārrunu ceļā bija neveiksmīgi. Drošības dēļ pasākums tika pārtraukts jau pēc astotās grupas uzstāšanās, kaut gan kopumā bija plānots piedalīties 15 grupām. Vairāk nekā 1000 līdz 1500 skatītāju, kuru vidū bija daudz ģimeņu ar bērniem, nācās pamest pasākuma vietu.
Cietuši trīs pasākuma dalībnieki. Sešpadsmit gadu vecs puisis. nogādāts slimnīcā pēc tam, kad uzbrucēji viņu rāva aiz maskas ragiem, 15 gadus vecs jaunietis nogāzts zemē, kādam 17 gadus vecs jaunietim 68 gadus vecs vīrietis iesitis pa celi.
Vietējās “Krampusu” grupas “Hoizknecht Teifin” vadītājs Fabiāns Hāzenleitners izdevumam “Krone” atzina, ka 12 gadu laikā, kopš piedalās šādās parādēs, neko tādu nebija pieredzējis. Organizatori pauda lielu vilšanos, jo pasākums gatavots mēnešiem ilgi, ieguldot gan lielu darbu, gan naudu.
Ansfeldenas mērs Kristiāns Partols asi nosoda notikušo, uzsverot, ka ģimenēm un bērniem paredzēti pasākumi nedrīkst kļūt par vardarbības un necieņas skatuvi. Viņš arī norādīja, ka nemieri citās Eiropas pilsētās kalpo kā skaidrs brīdinājums, uz kuru varasiestādēm ir laikus un stingri jāreaģē.
Izsaukta policija un neatliekamā medicīniskā palīdzība, sākta izmeklēšanu Policija pagaidām nav oficiāli apstiprinājusi, ka uzbrucēji bijuši migranti, jo izmeklēšana vēl turpinās un lielākā daļa aizdomās turamo joprojām nav noskaidroti, tomēr šis pieņēmums kļuvis par galveno tematu Austrijas politiskajās diskusijās un sociālajos tīklos.
Augšaustrijas policijas oficiālajā paziņojumā kā galvenie uzbrucēji minēti “līdz šim nezināmi vainīgie”. Vienīgā konkrētā pilsonība, kas minēta saistībā ar incidentu, ir 17 gadus vecs Rumānijas pilsonis, kurš saņēmis sitienu pa celi. Likumsargi pat neatklāj, vai rumānis bija gājiena vai uzbrukuma dalībnieks.
Austrijas Brīvības pārstāve Līza Šuha-Gubika izplatījusi paziņojumu, kurā, atsaucoties uz neoficiālām ziņām, apgalvo, ka nekārtību cēlāji bijuši “jaunieši ar migrantu izcelsmi”. Viņa šo gadījumu nosauca par “brīdinājuma signālu caurkritušajai integrācijai”.
Sociālajos tīklos un mediju komentāros izskan, ka ar uzbrucējiem nebija iespējams sarunāties vācu valodā, kamēr policija šos apgalvojumus nav ne apstiprinājusi, ne noliegusi.
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