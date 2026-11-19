Valsts policijas kinologs Aleksandrs Kangurs un viņa četrkājainā pāriniece Mērija ir nešķirami gan darbā, gan ikdienā. Beļģu aitu šķirnes kucīte pie Aleksandra nonāca pirms aptuveni divarpus gadiem, kad viņš to atrada Ogrē un nolēma adoptēt. Kopš tā laika abi kopā pavada gandrīz katru diennakts stundu – trenējas, spēlējas un dodas uz izsaukumiem, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Aleksandrs atzīst, ka sākotnēji nemaz nav vēlējies kļūt par kinologu. Taču, iepazīstot darbu ar suņiem, sapratis, ka tā ir viņa īstā profesija. Tagad Mērija ir ne tikai uzticama darba partnere, bet arī ģimenes locekle.
Mērija apmācīta dažādu narkotisko vielu meklēšanā un palīdz policistiem gan skolās un publiskos pasākumos, gan dažādos izsaukumos. Vienā no tiem viņas neatlaidība palīdzēja atklāt aptuveni pusotru kilogramu amfetamīna, kas bija paslēpts aiz pagraba sienas.
Tomēr abu ikdienā netrūkst arī amizantu brīžu. Mērijai ļoti garšo ēdiens, un reiz uz robežas viņa aizrautīgi meklējusi kādu našķi, ko beigās arī atradusi. Aleksandrs uzsver, ka veiksmīgas sadarbības pamatā ir savstarpēja uzticēšanās, komunikācija un spēja saprasties.
Viņu saikne ir tik cieša, ka Aleksandrs jau zina – kad Mērija vairs nevarēs pildīt dienesta pienākumus, arī viņš dosies pensijā. Abi dienesta gaitas iecerējuši noslēgt reizē.
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Valsts policijas kinologs Aleksandrs Kangurs un viņa četrkājainā pāriniece Mērija ir nešķirami gan darbā, gan ikdienā. Beļģu aitu šķirnes kucīte pie Aleksandra nonāca pirms aptuveni divarpus gadiem, kad viņš to atrada Ogrē un nolēma adoptēt. Kopš tā laika abi kopā pavada gandrīz katru diennakts stundu – trenējas, spēlējas un dodas uz izsaukumiem, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Aleksandrs atzīst, ka sākotnēji nemaz nav vēlējies kļūt par kinologu. Taču, iepazīstot darbu ar suņiem, sapratis, ka tā ir viņa īstā profesija. Tagad Mērija ir ne tikai uzticama darba partnere, bet arī ģimenes locekle.
Mērija apmācīta dažādu narkotisko vielu meklēšanā un palīdz policistiem gan skolās un publiskos pasākumos, gan dažādos izsaukumos. Vienā no tiem viņas neatlaidība palīdzēja atklāt aptuveni pusotru kilogramu amfetamīna, kas bija paslēpts aiz pagraba sienas.
Tomēr abu ikdienā netrūkst arī amizantu brīžu. Mērijai ļoti garšo ēdiens, un reiz uz robežas viņa aizrautīgi meklējusi kādu našķi, ko beigās arī atradusi. Aleksandrs uzsver, ka veiksmīgas sadarbības pamatā ir savstarpēja uzticēšanās, komunikācija un spēja saprasties.
Viņu saikne ir tik cieša, ka Aleksandrs jau zina – kad Mērija vairs nevarēs pildīt dienesta pienākumus, arī viņš dosies pensijā. Abi dienesta gaitas iecerējuši noslēgt reizē.
VIDEO:
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