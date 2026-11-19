No 26. novembra "360TV" ikdienas realitātes šovam "Slavenības. Bez filtra" pievienosies mūziķis Sandis Kiops. Skatītājiem būs iespēja sekot līdzi īpašam dzīves notikumam – Sandis kopā ar savu draudzeni Dainu gatavosies kāzām un svinēs abu attiecību jauno sākumu.
Pēc daudziem kopā pavadītiem gadiem pāris beidzot nolēmis attiecības nostiprināt arī oficiāli. Šovā Sandis atklās, kas pamudinājis pieņemt šo lēmumu tieši tagad, kā abi nonākuši līdz domai par laulībām un kādas ieceres saistītas ar gaidāmo notikumu. Gatavošanās gan nebūs saistīta ar vērienīgām svinībām un greznu kāzu plānošanu – pāris izvēlējies mierīgu ceremoniju tuvāko cilvēku lokā.
Kāzu gaidīšanas laikā Sandis apciemos arī sen nesatiktus draugus un dosies uz savām lauku mājām Aknīstē. Skatītāji varēs ielūkoties mūziķa ikdienā, satikt viņam tuvus cilvēkus un uzzināt vairāk par notikumiem, kas veidojuši viņa dzīvi un attiecības ar Dainu.
Arī pašai Dainai vēl nav konkrētu plānu par to, kā viņa pucēsies īpašajai dienai, tāpēc kāzu noskaņa un detaļas pamazām atklāsies gatavošanās gaitā. Viens gan ir skaidrs – šis notikums abiem būs nozīmīgs, un skatītājiem būs iespēja būt klāt gan pirmskāzu satraukumā, gan svinīgajā mirklī.
Kā Sandis un Daina gatavosies savām kāzām, kādu noskaņu izvēlēsies īpašajai dienai un kā pāris svinēs savu lēmumu pēc tik daudziem kopā pavadītiem gadiem? Skaties šovu "Slavenības. Bez filtra" no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 20.25 kanālā "360TV" un bezmaksas izklaides platformā "play.1188.lv"!
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No 26. novembra "360TV" ikdienas realitātes šovam "Slavenības. Bez filtra" pievienosies mūziķis Sandis Kiops. Skatītājiem būs iespēja sekot līdzi īpašam dzīves notikumam – Sandis kopā ar savu draudzeni Dainu gatavosies kāzām un svinēs abu attiecību jauno sākumu.
Pēc daudziem kopā pavadītiem gadiem pāris beidzot nolēmis attiecības nostiprināt arī oficiāli. Šovā Sandis atklās, kas pamudinājis pieņemt šo lēmumu tieši tagad, kā abi nonākuši līdz domai par laulībām un kādas ieceres saistītas ar gaidāmo notikumu. Gatavošanās gan nebūs saistīta ar vērienīgām svinībām un greznu kāzu plānošanu – pāris izvēlējies mierīgu ceremoniju tuvāko cilvēku lokā.
Kāzu gaidīšanas laikā Sandis apciemos arī sen nesatiktus draugus un dosies uz savām lauku mājām Aknīstē. Skatītāji varēs ielūkoties mūziķa ikdienā, satikt viņam tuvus cilvēkus un uzzināt vairāk par notikumiem, kas veidojuši viņa dzīvi un attiecības ar Dainu.
Arī pašai Dainai vēl nav konkrētu plānu par to, kā viņa pucēsies īpašajai dienai, tāpēc kāzu noskaņa un detaļas pamazām atklāsies gatavošanās gaitā. Viens gan ir skaidrs – šis notikums abiem būs nozīmīgs, un skatītājiem būs iespēja būt klāt gan pirmskāzu satraukumā, gan svinīgajā mirklī.
Kā Sandis un Daina gatavosies savām kāzām, kādu noskaņu izvēlēsies īpašajai dienai un kā pāris svinēs savu lēmumu pēc tik daudziem kopā pavadītiem gadiem? Skaties šovu "Slavenības. Bez filtra" no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 20.25 kanālā "360TV" un bezmaksas izklaides platformā "play.1188.lv"!
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- Gata Šļūkas karikatūru
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