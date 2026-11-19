Latvijas čempione volejbolā "Robežsardze/ RSU" dramatiskā spēlē sasniegusi CEV Izaicinājuma kausa 1/16 finālu, kur tiksies ar spēcīgu Francijas komandu.
Latvijas klubi šajā turnīrā nav spēlējuši kopš 2014. gada, un atgriešanās pirms nedēļas Serbijā nebija veiksmīga. Raimonda Vildes trenētie rīdzinieki kvalifikācijas pirmajā spēlē viesos ar 0:3 (16:25, 24:26, 17:25) zaudēja Gorņi Milanovacas "Takovo" vienībai. Arī atbildes spēlē otrdien Rīgā pirmo setu pārliecinoši uzvarēja serbi, tobrīd jau šķita, ka starptautiskā dalība "robežsargiem" ar to arī beigsies.
Ne tuvu! "Otrajā setā beidzot noķērām tās nepieciešamās emocijas un sākām, kā saka, rakt zemi," pēc mača atzina viens no rīdzinieku vilcējiem Dāvis Storķis. "Robežsardze/RSU" spēli uzvarēja ar 3:1 (17:25, 25:19, 25:18, 25:22), bet tas nozīmēja, ka labākās komandas noskaidrošanai divu maču summā būs nepieciešams tā dēvētais zelta sets. Tajā serbi guva pirmos trīs punktus, taču pēc Vildes pieprasītā pārtraukuma rīdzinieki atspēlējās un galotnē izmantoja trešo mačbumbu, jo pēc Dāvja Storķa serves viesi izspēlē kļūdījās.