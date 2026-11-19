Novembrī Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa amatpersonas Jelgavā aizturēja divus vīriešus aizdomās par ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti. Veicot vairākas sankcionētas kratīšanas, likumsargi izņēma elektroniskās smēķēšanas ierīces, to uzpildes šķidrumus, nikotīna maisiņus, kā arī 7390 eiro skaidrā naudā.
Šā gada 10. novembrī Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas jau iepriekš uzsāktā kriminālprocesā par ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti Jelgavā aizturēja 2007. un 1985. gadā dzimušus vīriešus.
Veicot vairākas sankcionētas kratīšanas, likumsargi konstatēja un izņēma:
- 93 elektroniskās smēķēšanas ierīces "Vozol",
- 139 elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes šķidrumu "Salt Vozol",
- 68 iepakojumus ar nikotīna maisiņiem "Cuba".
Tāpat sankcionētas kratīšanas laikā atrasta un izņemta skaidra nauda 7 390 eiro. Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu turpinās izmeklēšana.
Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta pirmās daļas, proti, par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā.
Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu. Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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Novembrī Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa amatpersonas Jelgavā aizturēja divus vīriešus aizdomās par ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti. Veicot vairākas sankcionētas kratīšanas, likumsargi izņēma elektroniskās smēķēšanas ierīces, to uzpildes šķidrumus, nikotīna maisiņus, kā arī 7390 eiro skaidrā naudā.
Šā gada 10. novembrī Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas jau iepriekš uzsāktā kriminālprocesā par ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti Jelgavā aizturēja 2007. un 1985. gadā dzimušus vīriešus.
Veicot vairākas sankcionētas kratīšanas, likumsargi konstatēja un izņēma:
- 93 elektroniskās smēķēšanas ierīces "Vozol",
- 139 elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes šķidrumu "Salt Vozol",
- 68 iepakojumus ar nikotīna maisiņiem "Cuba".
Tāpat sankcionētas kratīšanas laikā atrasta un izņemta skaidra nauda 7 390 eiro. Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu turpinās izmeklēšana.
Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta pirmās daļas, proti, par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā.
Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu. Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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