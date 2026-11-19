Valdībā strādās vairāki bezpartijiski nozares eksperti, atbildību par pieņemtajiem lēmumiem varēs prasīt tikai no viņiem un no Andra Kulberga, kurš ir viņus uzaicinājis valdībā.
Samērā ilgais koalīcijas un valdības kopā stiķēšanas process beidzies ar ārkārtas sēdē un steigā apstiprinātu valdību, ar kuras locekļiem Saeimas frakcijas nebija pat paspējušas iepazīties, kur nu vēl iztaujāt. To pašu var teikt par sabiedrību — vismaz vairāku ministru vārdi sabiedrībai neizsaka pilnīgi neko, kaut gan daži no viņiem ir pazīstami savās profesionālajās kopienās.
Valdības locekļi iesēdušies savos krēslos faktiski inkognito. Turklāt par vairākiem valdības darbības aspektiem, piemēram, kas būs un vai vispār būs Ministru prezidenta biedri un vai tiks apstiprināts kāds īpašo uzdevumu ministrs, par kāda iespējamību ir runāts "Rail Baltica" sakarā, arī pēc valdības apstiprināšanas nav nekādas skaidrības.
To, ka jaunā valdība atgādina Kulberga čomu un klasesbiedru salidojumu, kā arī dīvaino faktu, ka uzvarējušais "Apvienotais saraksts" nav spējis vai nav vēlējies atrast savās rindās nevienu sievieti, kas būtu spējīga ieņemt ministra posteni, neskatoties uz faktu, ka sievietes kopumā veido Latvijas sabiedrības izglītotāko daļu, daudz uzsvēra opozīcija un to aktīvi aprakstīja mediji.