Valsts policija šā gada 8. novembrī saņēma informāciju par zādzību Rīgā, Pārdaugavā. Izrādās, ka zaglis līdz veikalam brauca vairāk nekā 1,2 promiļu reibumā. Par notikušo aizturēts 1977. gadā dzimis vīrietis, un uzsākts kriminālprocess, informē policijā.
Šā gada 8. novembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes likumsargi saņēma informāciju par zādzību no kādas tirdzniecības vietas Rīgā, Pārdaugavā. Veikala apsargs konstatēja, ka kāds 1977. gadā dzimis vīrietis veica preču, tostarp alkoholiskā dzēriena, zādzību. Izrādījās, ka zaglis ir manāmā alkohola reibumā. Vīrietis nekavējoties tika aizturēts.
Pārbaudot videonovērošanas kameru ierakstus, konstatēts, ka aizturētais vīrietis uz veikalu ir atbraucis ar transportlīdzekli. Novērošanas kameru ierakstos redzamās vīrieša vizuālās pazīmes liecina par to, ka vīrietis transportlīdzekli, visticamāk, vadījis, būdams alkohola reibumā. Likumsargi veica alkohola ietekmes pārbaudi, kas norādīja uz to, ka viņš atrodas vairāk nekā 1,2 promiļu reibumā.
Aizturētais vīrietis jau iepriekš ir sodīts par transportlīdzekļa vadīšanu reibumā bez atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. 2025. gadā viņam piemērots papildsods — vadīšanas tiesību atņemšana uz pieciem gadiem.
Vīrietim piemērots drošības līdzeklis — uzturēšanās noteiktā dzīvesvietā un aizliegums izbraukt no valsts.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 180. panta pirmās daļas, proti, par zādzību vai piesavināšanos nelielā apmērā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Tāpat kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 262. panta pirmās daļas, proti, par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā bez atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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Valsts policija šā gada 8. novembrī saņēma informāciju par zādzību Rīgā, Pārdaugavā. Izrādās, ka zaglis līdz veikalam brauca vairāk nekā 1,2 promiļu reibumā. Par notikušo aizturēts 1977. gadā dzimis vīrietis, un uzsākts kriminālprocess, informē policijā.
Šā gada 8. novembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes likumsargi saņēma informāciju par zādzību no kādas tirdzniecības vietas Rīgā, Pārdaugavā. Veikala apsargs konstatēja, ka kāds 1977. gadā dzimis vīrietis veica preču, tostarp alkoholiskā dzēriena, zādzību. Izrādījās, ka zaglis ir manāmā alkohola reibumā. Vīrietis nekavējoties tika aizturēts.
Pārbaudot videonovērošanas kameru ierakstus, konstatēts, ka aizturētais vīrietis uz veikalu ir atbraucis ar transportlīdzekli. Novērošanas kameru ierakstos redzamās vīrieša vizuālās pazīmes liecina par to, ka vīrietis transportlīdzekli, visticamāk, vadījis, būdams alkohola reibumā. Likumsargi veica alkohola ietekmes pārbaudi, kas norādīja uz to, ka viņš atrodas vairāk nekā 1,2 promiļu reibumā.
Aizturētais vīrietis jau iepriekš ir sodīts par transportlīdzekļa vadīšanu reibumā bez atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. 2025. gadā viņam piemērots papildsods — vadīšanas tiesību atņemšana uz pieciem gadiem.
Vīrietim piemērots drošības līdzeklis — uzturēšanās noteiktā dzīvesvietā un aizliegums izbraukt no valsts.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 180. panta pirmās daļas, proti, par zādzību vai piesavināšanos nelielā apmērā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Tāpat kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 262. panta pirmās daļas, proti, par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā bez atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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