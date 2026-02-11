Kaķis, kas parādījies daudzdzīvokļu nama kāpņutelpā, visbiežāk nav bezsaimnieka, bet gan apmaldījies mājas mīlulis. Tumšajā laikā vai steigas brīžos dzīvnieks var nemanāmi izslīdēt pa mājokļa durvīm, bet atpakaļ ceļu vairs neatrast. Šādā situācijā būtiska ātra, taču pārdomāta rīcība, lai kaķis būtu drošībā un iespējami ātrāk atrastu savu saimnieku. Konsultē dzīvnieku aizsardzības biedrības" 9Dzīvības" vadītāja Žanna Tama. 

Neizdzīt ārā

Pirmais un svarīgākais – nedrīkst kaķi dzīt ārā. Dzīvnieks var būt pieradis tikai pie dzīves telpās un ārā var būt nopietni apdraudēts: satiksme, citi dzīvnieki, aukstums vai dezorientācija. Ja iespējams, kaķīti uz laiku ievieto drošā vietā – pie sevis, kāpņutelpas slēgtā telpā vai pie atsaucīga kaimiņa. Nodrošina ūdeni un barību.

Aprunāties ar kaimiņiem

Dažkārt risinājums ir pavisam tuvu. Der apstaigāt dzīvokļus kāpņutelpā un pajautāt, vai kāds atpazīst kaķīti vai nav dzirdējis par pazudušu mājas mīluli. Nereti izrādās, ka saimnieks dzīvo turpat blakus.

 

