Eiropas Savienība (ES) trešdien ierosinājusi dalībvalstīm piešķirt Ukrainai papildu aizdevumu 45 miljardu eiro apmērā, lai palīdzētu segt paredzamo Ukrainas budžeta deficītu 2027. gadā.
Šis finansējums segtu divas trešdaļas no 70 miljardu eiro lielā budžeta deficīta, ar ko Kijivai nāksies saskarties nākamgad.
Brisele cer ar šo pasākumu motivēt citus Ukrainas atbalstītājus segt atlikušo daļu. "Mēs uzskatām, ka tas ir labākais veids, kā nodrošināt Ukrainai spēcīgas pozīcijas pie sarunu galda, un Ukrainai aizdevums būs jāatmaksā tikai tad, kad Krievija būs samaksājusi par nodarītajiem postījumiem Ukrainā," paziņoja Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.
ES līderi apspriedīs šo aizdevumu nākamnedēļ gaidāmajā samitā Briselē.
ES pašlaik izmaksā Kijivai 90 miljardu aizdevumu, cerot, ka tas palīdzēs valstij iztikt līdz nākamā gada beigām. Taču, tā kā Krievija ir pastiprinājusi savus uzbrukumus, kļuvis skaidrs, ka šie līdzekļi nebūs pietiekami.
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Eiropas Savienība (ES) trešdien ierosinājusi dalībvalstīm piešķirt Ukrainai papildu aizdevumu 45 miljardu eiro apmērā, lai palīdzētu segt paredzamo Ukrainas budžeta deficītu 2027. gadā.
Šis finansējums segtu divas trešdaļas no 70 miljardu eiro lielā budžeta deficīta, ar ko Kijivai nāksies saskarties nākamgad.
Brisele cer ar šo pasākumu motivēt citus Ukrainas atbalstītājus segt atlikušo daļu. "Mēs uzskatām, ka tas ir labākais veids, kā nodrošināt Ukrainai spēcīgas pozīcijas pie sarunu galda, un Ukrainai aizdevums būs jāatmaksā tikai tad, kad Krievija būs samaksājusi par nodarītajiem postījumiem Ukrainā," paziņoja Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.
ES līderi apspriedīs šo aizdevumu nākamnedēļ gaidāmajā samitā Briselē.
ES pašlaik izmaksā Kijivai 90 miljardu aizdevumu, cerot, ka tas palīdzēs valstij iztikt līdz nākamā gada beigām. Taču, tā kā Krievija ir pastiprinājusi savus uzbrukumus, kļuvis skaidrs, ka šie līdzekļi nebūs pietiekami.
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