Šeņdžeņā, Ķīnā, ceturtdien noslēgušās Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina, ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina trīspusējās sarunas, kas ilga aptuveni stundu un 20 minūtes, no samita vietas vēsta mediji.
Tramps pēc sarunām nekavējoties ar savu autokolonnu devās no pasākuma norises vietas uz Šeņdžeņas lidostu.
Tikšanās notika Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības (APEC) samita ietvaros.
Baltais nams pirms tikšanās paziņoja, ka Tramps vēlas apspriest jautājumu par kodolatbruņošanos. Konkrēti rezultāti tiek uzskatīti par mazticamiem, taču šī tikšanās varētu likt pamatus detalizētākām sarunām.
Trampa administrācija jau ilgu laiku ir nobažījusies par Ķīnas pieaugošo kodolieroču arsenālu. Drošības eksperti norāda, ka Ķīna paplašina savus krājumus, tiesa, ASV un Krievijai joprojām ir ievērojami lielāki arsenāli.
Tramps aptuveni desmit minūtes ilgajā sarunu ievadā sacīja, ka trīspusējās sarunās tiks apspriests Krievijas-Ukrainas karš un kodolieroči.
Savukārt Putins norādīja, ka trīs valstīm ir kopīga interese atrisināt karu Ukrainā, kā arī atbildība attiecībā uz globālo mieru un drošību.
"Mēs patiešām rakstām vēsturi," teica Tramps. "Amerikas Savienotajām Valstīm, Krievijai un Ķīnai ir unikāla iespēja apspriest, kā samazināt kodolieroču skaitu uz Zemes, kā arī mazināt risku, ka šie ieroči tiks izmantoti."
"Mēs risināsim sarunas par pasaules miera veicināšanu," teica Sji trīspusējās tikšanās sākumā. Valsts televīzija CCTV ziņoja, ka Sji saviem kolēģiem pauda viedokli, ka kodolieroči ir jāaizliedz un jāiznīcina, un aicināja veidot pasauli bez kodolieročiem.
Putins atsaucās uz Krievijas, Ķīnas un Amerikas kopējo vēsturi kā "Otrā pasaules kara uzvarētājiem", norādot, ka "mums ir kopīga atbildība par starptautiskā miera uzturēšanu".
Nav zināms, kas tika apspriests sarunu slēgtajā daļā.
Pēc sarunām izplatīta trīs valstu vadītāju kopīga deklarācija.
Deklarācijas pirmajā punktā teikts, ka Krievija, Ķīna un ASV "izteica apņemšanos veikt ANO reformas, lai ANO varētu efektīvāk reaģēt uz globālajiem izaicinājumiem un pildīt savu pamatuzdevumu starptautiskā miera un drošības jomā".
Otrajā punktā teikts, ka trīs valstis plāno palielināt naftas pārstrādes produktu ražošanu un piegādes "visu valstu labā".
Trešajā punktā triju valstu vadītāji "norāda, ka valstu vienprātības principam un valstu amatpersonu imunitātes ievērošanai ir fundamentāla nozīme". "Starptautiskā Krimināltiesa un citas līdzīgas struktūras nedrīkst ļaunprātīgi izmantot savas pilnvaras," teikts dokumentā.
"Triju valstu vadītāji apstiprināja, ka kodolkarā nevar būt uzvarētāju un to nekad nedrīkst sākt," teikts ceturtajā punktā. "Trīs valstis turpinās dialogu par kodolrisku samazināšanu un kodolieroču izplatīšanas novēršanu."
Jau vēstīts, ka tikšanās notiek Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības (APEC) samita ietvaros.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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Šeņdžeņā, Ķīnā, ceturtdien noslēgušās Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina, ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina trīspusējās sarunas, kas ilga aptuveni stundu un 20 minūtes, no samita vietas vēsta mediji.
Tramps pēc sarunām nekavējoties ar savu autokolonnu devās no pasākuma norises vietas uz Šeņdžeņas lidostu.
Tikšanās notika Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības (APEC) samita ietvaros.
Baltais nams pirms tikšanās paziņoja, ka Tramps vēlas apspriest jautājumu par kodolatbruņošanos. Konkrēti rezultāti tiek uzskatīti par mazticamiem, taču šī tikšanās varētu likt pamatus detalizētākām sarunām.
Trampa administrācija jau ilgu laiku ir nobažījusies par Ķīnas pieaugošo kodolieroču arsenālu. Drošības eksperti norāda, ka Ķīna paplašina savus krājumus, tiesa, ASV un Krievijai joprojām ir ievērojami lielāki arsenāli.
Tramps aptuveni desmit minūtes ilgajā sarunu ievadā sacīja, ka trīspusējās sarunās tiks apspriests Krievijas-Ukrainas karš un kodolieroči.
Savukārt Putins norādīja, ka trīs valstīm ir kopīga interese atrisināt karu Ukrainā, kā arī atbildība attiecībā uz globālo mieru un drošību.
"Mēs patiešām rakstām vēsturi," teica Tramps. "Amerikas Savienotajām Valstīm, Krievijai un Ķīnai ir unikāla iespēja apspriest, kā samazināt kodolieroču skaitu uz Zemes, kā arī mazināt risku, ka šie ieroči tiks izmantoti."
"Mēs risināsim sarunas par pasaules miera veicināšanu," teica Sji trīspusējās tikšanās sākumā. Valsts televīzija CCTV ziņoja, ka Sji saviem kolēģiem pauda viedokli, ka kodolieroči ir jāaizliedz un jāiznīcina, un aicināja veidot pasauli bez kodolieročiem.
Putins atsaucās uz Krievijas, Ķīnas un Amerikas kopējo vēsturi kā "Otrā pasaules kara uzvarētājiem", norādot, ka "mums ir kopīga atbildība par starptautiskā miera uzturēšanu".
Nav zināms, kas tika apspriests sarunu slēgtajā daļā.
Pēc sarunām izplatīta trīs valstu vadītāju kopīga deklarācija.
Deklarācijas pirmajā punktā teikts, ka Krievija, Ķīna un ASV "izteica apņemšanos veikt ANO reformas, lai ANO varētu efektīvāk reaģēt uz globālajiem izaicinājumiem un pildīt savu pamatuzdevumu starptautiskā miera un drošības jomā".
Otrajā punktā teikts, ka trīs valstis plāno palielināt naftas pārstrādes produktu ražošanu un piegādes "visu valstu labā".
Trešajā punktā triju valstu vadītāji "norāda, ka valstu vienprātības principam un valstu amatpersonu imunitātes ievērošanai ir fundamentāla nozīme". "Starptautiskā Krimināltiesa un citas līdzīgas struktūras nedrīkst ļaunprātīgi izmantot savas pilnvaras," teikts dokumentā.
"Triju valstu vadītāji apstiprināja, ka kodolkarā nevar būt uzvarētāju un to nekad nedrīkst sākt," teikts ceturtajā punktā. "Trīs valstis turpinās dialogu par kodolrisku samazināšanu un kodolieroču izplatīšanas novēršanu."
Jau vēstīts, ka tikšanās notiek Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības (APEC) samita ietvaros.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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