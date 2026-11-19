Par 12 gadus veca zēna nāves izraisīšanu Lielbritānijā 2024. gadā Latvijas pilsonim Dolāram Aleksanderam piespriests deviņu gadu un četru mēnešu ilgs cietumsods, informē prokuratūrā.
Negadījums notika 2024. gada jūnijā Koventrijā, Lielbritānijā. Apsūdzētais, vadot automašīnu lielā ātrumā, notrieca 12 gadus veco Kītonu Sleiteru, kurš no gūtajām traumām mira. Pēc negadījuma autovadītājs pameta notikuma vietu un drīz vien aizbrauca uz Latviju.
Tobrīd spēkā esošais tiesiskais regulējums neparedzēja Latvijas pilsoņu izdošanu Lielbritānijai, līdz ar to nebija juridiska pamata, lai personu no Latvijas nogādātu atpakaļ Lielbritānijā un sauktu pie kriminālatbildības.
Satversmes 98. pants nosaka, ka Latvijas pilsoni nevar izdot ārvalstij, izņemot Saeimas apstiprinātos starptautiskajos līgumos paredzētos gadījumus, ja netiek pārkāptas cilvēka pamattiesības.
Pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības (Brexit) iepriekšējā izdošanas kārtība vairs nebija piemērojama. Latvija bija noteikusi ierobežojumu savu pilsoņu izdošanai Lielbritānijai. Lai šo ierobežojumu atceltu, bija nepieciešams attiecīgs Saeimas lēmums un tiesiskais regulējums.
Lielbritānijas prokuratūra un valdības pārstāvji uzsāka sarunas ar Latvijas kompetentajām iestādēm par nepieciešamajiem tiesību aktu grozījumiem.
Sadarbības rezultātā Latvijā veica izmaiņas tiesiskajā regulējumā, kas ļāva izdot personu Lielbritānijai. Zēna nāvē apsūdzētā persona kļuva par pirmo Latvijas pilsoni, kuru izdeva Lielbritānijai pēc attiecīgo likumdošanas ierobežojumu atcelšanas.
Lielbritānijas pretnoziedzības labdarības organizācija "Crimestoppers" toreiz bija izsludinājusi līdz 10 000 sterliņu mārciņu (apmēram 11 800 eiro) atlīdzību par informāciju, kas ļautu aizturēt Aleksanderu.
Policija uzskatīja, ka automašīnu, kurā bijuši četri cilvēki, vadījis Lielbritānijā pastāvīgi dzīvojošais Aleksanders, kurš ievērojami pārsniedzis atļauto braukšanas ātrumu.
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Par 12 gadus veca zēna nāves izraisīšanu Lielbritānijā 2024. gadā Latvijas pilsonim Dolāram Aleksanderam piespriests deviņu gadu un četru mēnešu ilgs cietumsods, informē prokuratūrā.
Negadījums notika 2024. gada jūnijā Koventrijā, Lielbritānijā. Apsūdzētais, vadot automašīnu lielā ātrumā, notrieca 12 gadus veco Kītonu Sleiteru, kurš no gūtajām traumām mira. Pēc negadījuma autovadītājs pameta notikuma vietu un drīz vien aizbrauca uz Latviju.
Tobrīd spēkā esošais tiesiskais regulējums neparedzēja Latvijas pilsoņu izdošanu Lielbritānijai, līdz ar to nebija juridiska pamata, lai personu no Latvijas nogādātu atpakaļ Lielbritānijā un sauktu pie kriminālatbildības.
Satversmes 98. pants nosaka, ka Latvijas pilsoni nevar izdot ārvalstij, izņemot Saeimas apstiprinātos starptautiskajos līgumos paredzētos gadījumus, ja netiek pārkāptas cilvēka pamattiesības.
Pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības (Brexit) iepriekšējā izdošanas kārtība vairs nebija piemērojama. Latvija bija noteikusi ierobežojumu savu pilsoņu izdošanai Lielbritānijai. Lai šo ierobežojumu atceltu, bija nepieciešams attiecīgs Saeimas lēmums un tiesiskais regulējums.
Lielbritānijas prokuratūra un valdības pārstāvji uzsāka sarunas ar Latvijas kompetentajām iestādēm par nepieciešamajiem tiesību aktu grozījumiem.
Sadarbības rezultātā Latvijā veica izmaiņas tiesiskajā regulējumā, kas ļāva izdot personu Lielbritānijai. Zēna nāvē apsūdzētā persona kļuva par pirmo Latvijas pilsoni, kuru izdeva Lielbritānijai pēc attiecīgo likumdošanas ierobežojumu atcelšanas.
Lielbritānijas pretnoziedzības labdarības organizācija "Crimestoppers" toreiz bija izsludinājusi līdz 10 000 sterliņu mārciņu (apmēram 11 800 eiro) atlīdzību par informāciju, kas ļautu aizturēt Aleksanderu.
Policija uzskatīja, ka automašīnu, kurā bijuši četri cilvēki, vadījis Lielbritānijā pastāvīgi dzīvojošais Aleksanders, kurš ievērojami pārsniedzis atļauto braukšanas ātrumu.
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