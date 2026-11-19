Jaunās valdības deklarācija paredz telekomunikāciju uzņēmumu LMT un "Tet" apvienošanu, piesaistot privātu investoru. Uzņēmumu pārstāvji norāda, ka jau saņemts pirmais oficiālais piedāvājums un darījumu iespējams pabeigt gada laikā. Iecerēts, ka apvienošana neprasīs valsts budžeta līdzekļus, bet varētu tajā ienest pat 300 miljonus eiro, vēsta 360TV Ziņas.
Pašlaik "Tet" lielākā daļa – 51% – pieder Latvijas valstij, bet 49% – Zviedrijas "Telia". Arī LMT 49% pieder "Telia" un tās meitas uzņēmumam, kamēr pārējās daļas sadalītas starp valsti, LVRTC un pašu "Tet". Valdības deklarācija paredz uzņēmumus vispirms apvienot un tikai tad lemt par zviedru kapitāldaļu pārdošanu, abiem uzņēmumiem kļūstot par pirmajiem iecerētajā Latvijas Attīstības fondā.
"Pirmais jautājums ir apvienot šos uzņēmumus. Mēs esam viens vai tikai divi telekomunikāciju uzņēmumi Eiropā, kas ir sadalīti. Parastās līnijas ir nodalītas no mobilajām līnijām. Tāpēc tas ir arhaiski – jau 15 gadus atpakaļ to vajadzēja izdarīt," norāda Ministru prezidents Andris Kulbergs, piebilstot, ka vilcināšanās dēļ valsts jau zaudējusi 50 līdz 80 miljonus eiro.
Jaunā valdība atteikusies no iepriekšējā plāna "Telia" daļas izpirkt par citu valsts uzņēmumu naudu. LMT atklāj, ka saņemts oficiāls piedāvājums no pirmā privātā investīciju fonda, un turpmākais temps solās būt straujš:
"Investoru pirmais piedāvājums ir tāds, ka darījumu var noslēgt jau sešu nedēļu laikā. Tā kā mēs esam gatavi iet uz priekšu ārkārtīgi strauji un visu darījumu pabeigt gada laikā. Mūsu risinājums ir ļoti būtisks ar to, ka valsts budžeta līdzekļi vispār netiek iesaistīti. Vēl vairāk – valsts, uzņemot šo investoru, papildus saņems 300 miljonus eiro," uzsver LMT valdes loceklis Ingmārs Pūķis.
Zemā starta gatavībā ir arī "Tet" vadība.
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Jaunās valdības deklarācija paredz telekomunikāciju uzņēmumu LMT un "Tet" apvienošanu, piesaistot privātu investoru. Uzņēmumu pārstāvji norāda, ka jau saņemts pirmais oficiālais piedāvājums un darījumu iespējams pabeigt gada laikā. Iecerēts, ka apvienošana neprasīs valsts budžeta līdzekļus, bet varētu tajā ienest pat 300 miljonus eiro, vēsta 360TV Ziņas.
Pašlaik "Tet" lielākā daļa – 51% – pieder Latvijas valstij, bet 49% – Zviedrijas "Telia". Arī LMT 49% pieder "Telia" un tās meitas uzņēmumam, kamēr pārējās daļas sadalītas starp valsti, LVRTC un pašu "Tet". Valdības deklarācija paredz uzņēmumus vispirms apvienot un tikai tad lemt par zviedru kapitāldaļu pārdošanu, abiem uzņēmumiem kļūstot par pirmajiem iecerētajā Latvijas Attīstības fondā.
"Pirmais jautājums ir apvienot šos uzņēmumus. Mēs esam viens vai tikai divi telekomunikāciju uzņēmumi Eiropā, kas ir sadalīti. Parastās līnijas ir nodalītas no mobilajām līnijām. Tāpēc tas ir arhaiski – jau 15 gadus atpakaļ to vajadzēja izdarīt," norāda Ministru prezidents Andris Kulbergs, piebilstot, ka vilcināšanās dēļ valsts jau zaudējusi 50 līdz 80 miljonus eiro.
Jaunā valdība atteikusies no iepriekšējā plāna "Telia" daļas izpirkt par citu valsts uzņēmumu naudu. LMT atklāj, ka saņemts oficiāls piedāvājums no pirmā privātā investīciju fonda, un turpmākais temps solās būt straujš:
"Investoru pirmais piedāvājums ir tāds, ka darījumu var noslēgt jau sešu nedēļu laikā. Tā kā mēs esam gatavi iet uz priekšu ārkārtīgi strauji un visu darījumu pabeigt gada laikā. Mūsu risinājums ir ļoti būtisks ar to, ka valsts budžeta līdzekļi vispār netiek iesaistīti. Vēl vairāk – valsts, uzņemot šo investoru, papildus saņems 300 miljonus eiro," uzsver LMT valdes loceklis Ingmārs Pūķis.
Zemā starta gatavībā ir arī "Tet" vadība.
VIDEO:
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