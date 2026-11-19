Rīgā, 11. novembra krastmalā, trešdien notika Latvijas proklamēšanas 108. gadadienai veltīta Nacionālo bruņoto spēku (NBS), sabiedroto vienību un valsts aizsardzībā iesaistīto dienestu parāde.
Parādi komandēja NBS Jūras spēku komandieris jūras kapteinis Gvido Ļaudups, to pieņēma NBS augstākais vadonis, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, aizsardzības ministrs Raivis Melnis un NBS komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns.
"Gan Lāčplēša dienā, gan valsts svētku dienās mēs priecājamies, sastopot karavīrus. Padodam labudienu. Uzsmaidām. Iedvesmojamies no viņiem.
Darīsim to arī ikdienā. Ar savu prieku, ar savām mirdzošajām acīm un ar savu draudzīgo attieksmi pateiksim paldies ikvienam, kurš sargā mūsu Latviju," savas uzrunas noslēgumā sacīja E. Rinkēvičs.
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Rīgā, 11. novembra krastmalā, trešdien notika Latvijas proklamēšanas 108. gadadienai veltīta Nacionālo bruņoto spēku (NBS), sabiedroto vienību un valsts aizsardzībā iesaistīto dienestu parāde.
Parādi komandēja NBS Jūras spēku komandieris jūras kapteinis Gvido Ļaudups, to pieņēma NBS augstākais vadonis, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, aizsardzības ministrs Raivis Melnis un NBS komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns.
"Gan Lāčplēša dienā, gan valsts svētku dienās mēs priecājamies, sastopot karavīrus. Padodam labudienu. Uzsmaidām. Iedvesmojamies no viņiem.
Darīsim to arī ikdienā. Ar savu prieku, ar savām mirdzošajām acīm un ar savu draudzīgo attieksmi pateiksim paldies ikvienam, kurš sargā mūsu Latviju," savas uzrunas noslēgumā sacīja E. Rinkēvičs.
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