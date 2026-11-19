Krievijas izlūkdienesti plānoja oktobra beigās vai novembra sākumā veikt sabotāžas operāciju Polijas teritorijā netālu no robežas ar Krievijas valdījumā esošo Kēnigsbergas (Karaļauču) apgabalu un vainot tajā Ukrainu, ziņo laikraksts "Rzeczpospolita".
Laikraksts citē augsta līmeņa avotus, kuriem ir saikne ar Polijas militārajiem un drošības dienestiem un kuri ir informēti par operāciju, kas pēdējo divu nedēļu laikā tika veikta, lai izjauktu Krievijas sazvērestību.
"Rzeczpospolita" ziņo, ka Varšava bija saņēmusi brīdinājumu par plānoto operāciju no partnervalstu izlūkdienestiem, un arī Polijas izlūkošanas analītiķi bija identificējuši draudu pazīmes.
"Mums bija informācija par konkrētām vietām, kurām bija paredzēts uzbrukt. Krievijas plāns paredzēja masveida upurus,"
teica viens no laikraksta avotiem. "Tam bija jābūt kaut kam līdzīgam Gleivicas incidentam. Protams, tie, kas šķērsoja robežu, visticamāk, tiktu nošauti vai arī pie viņiem tiktu atrasti pierādījumi, ka viņi ir ieradušies no Ukrainas. Mērķis bija apturēt palīdzību Ukrainai," sacīja viens no avotiem. Gleivicas incidents bija uzbrukums vācu radiostacijai Vācijas un Polijas pierobežā 1939. gada 31. augustā, kas kalpoja kā iegansts Vācijas iebrukumam Polijā.
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Krievijas izlūkdienesti plānoja oktobra beigās vai novembra sākumā veikt sabotāžas operāciju Polijas teritorijā netālu no robežas ar Krievijas valdījumā esošo Kēnigsbergas (Karaļauču) apgabalu un vainot tajā Ukrainu, ziņo laikraksts "Rzeczpospolita".
Laikraksts citē augsta līmeņa avotus, kuriem ir saikne ar Polijas militārajiem un drošības dienestiem un kuri ir informēti par operāciju, kas pēdējo divu nedēļu laikā tika veikta, lai izjauktu Krievijas sazvērestību.
"Rzeczpospolita" ziņo, ka Varšava bija saņēmusi brīdinājumu par plānoto operāciju no partnervalstu izlūkdienestiem, un arī Polijas izlūkošanas analītiķi bija identificējuši draudu pazīmes.
"Mums bija informācija par konkrētām vietām, kurām bija paredzēts uzbrukt. Krievijas plāns paredzēja masveida upurus,"
teica viens no laikraksta avotiem. "Tam bija jābūt kaut kam līdzīgam Gleivicas incidentam. Protams, tie, kas šķērsoja robežu, visticamāk, tiktu nošauti vai arī pie viņiem tiktu atrasti pierādījumi, ka viņi ir ieradušies no Ukrainas. Mērķis bija apturēt palīdzību Ukrainai," sacīja viens no avotiem. Gleivicas incidents bija uzbrukums vācu radiostacijai Vācijas un Polijas pierobežā 1939. gada 31. augustā, kas kalpoja kā iegansts Vācijas iebrukumam Polijā.
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