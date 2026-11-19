Jaunais Valsts kancelejas direktors Kaspars Gorkšs darbu sāks ar pilnu iestādes funkciju auditu.
Gorkšs intervijā TV3 stāstīja, ka viens no pirmajiem darbiem pēc iepazīšanās ar darbiniekiem būs veikt pilnu Valsts kancelejas funkciju auditu, lai idetificētu iespējami maināmās lietas.
Jaunais vadītājs lēš, ka šādu auditu varētu pabeigt mēneša līdz pusotra laikā.
Taujāts, kur varētu notikt premjera Andra Kulberga (AS) solītā valsts pārvaldes darbinieku īsināšana, Gorkšs atbildēja virspusēji, klāstot, ka procesus valsts pārvaldē var efektivizēt, līdz ar to daļa tur strādājošo cilvēku būšot jāpārvieto vai nu valsts pārvaldes ietvaros, vai jāpārkvalificē.
Gorkšs atzīmēja, ka Valsts kancelejai jāsagatavojas jaunu ministru prezidenta biedru ieviešanai, kas tikšot iekļauti iestādes budžetā. Kopumā no valdības deklarācijā iekļautajiem 130 darbiem ap 50 ir paredzēta Valsts kancelejas loma.
Gorkšs vēloties tādu darba organizāciju, lai par sasniegtu rezultātu uzskatītu nevis pieņemtu dokumentu, bet gan tā ieviešanu praksē.
Gorkšs 16. novembrī sāka darbu Valsts kancelejas direktora amatā. Gorkšs par savām prioritātēm pieteicis atbalsta sniegšanu Ministru kabinetam kvalitatīvu lēmumu pieņemšanā un to izpildes uzraudzībā, valsts budžeta līdzekļu efektīvu izmantošanu, kā arī valsts pārvaldes darba kultūras maiņu, mainot fokusu no procesa uz rezultātu sasniegšanu.
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Jaunais Valsts kancelejas direktors Kaspars Gorkšs darbu sāks ar pilnu iestādes funkciju auditu.
Gorkšs intervijā TV3 stāstīja, ka viens no pirmajiem darbiem pēc iepazīšanās ar darbiniekiem būs veikt pilnu Valsts kancelejas funkciju auditu, lai idetificētu iespējami maināmās lietas.
Jaunais vadītājs lēš, ka šādu auditu varētu pabeigt mēneša līdz pusotra laikā.
Taujāts, kur varētu notikt premjera Andra Kulberga (AS) solītā valsts pārvaldes darbinieku īsināšana, Gorkšs atbildēja virspusēji, klāstot, ka procesus valsts pārvaldē var efektivizēt, līdz ar to daļa tur strādājošo cilvēku būšot jāpārvieto vai nu valsts pārvaldes ietvaros, vai jāpārkvalificē.
Gorkšs atzīmēja, ka Valsts kancelejai jāsagatavojas jaunu ministru prezidenta biedru ieviešanai, kas tikšot iekļauti iestādes budžetā. Kopumā no valdības deklarācijā iekļautajiem 130 darbiem ap 50 ir paredzēta Valsts kancelejas loma.
Gorkšs vēloties tādu darba organizāciju, lai par sasniegtu rezultātu uzskatītu nevis pieņemtu dokumentu, bet gan tā ieviešanu praksē.
Gorkšs 16. novembrī sāka darbu Valsts kancelejas direktora amatā. Gorkšs par savām prioritātēm pieteicis atbalsta sniegšanu Ministru kabinetam kvalitatīvu lēmumu pieņemšanā un to izpildes uzraudzībā, valsts budžeta līdzekļu efektīvu izmantošanu, kā arī valsts pārvaldes darba kultūras maiņu, mainot fokusu no procesa uz rezultātu sasniegšanu.
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