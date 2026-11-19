Saeima apstiprinājusi "Apvienotā saraksta" un Nacionālās apvienības valdību, kuru atbalsta arī partija "Latvija pirmajā vietā", tajā neiesaistoties.
Par ilgi veidoto Andra Kulberga ("Apvienotais saraksts") otro valdību tās sastādītāji aicināja Saeimu balsot valsts svētku priekšvakarā 17. novembrī, ārkārtas sēdi izziņojot tikai nepilnu diennakti pirms tās. Lai iepazītos ar Ministru kabineta deklarāciju un ministru amata kandidātiem, deputātiem bija atvēlēts vēl mazāk laika. Tas bija viens no galvenajiem tematiem aptuveni septiņas stundas ilgajās debatēs, bet jaunā Ministru kabineta pirmā svinīgā sēde notika īsi pirms pusnakts. Par valdību nobalsoja 57 deputāti — 50 no "Apvienotā saraksta" ("AS") un Nacionālās apvienības (NA), kā arī septiņi no 17 partijas "Latvija pirmajā vietā" ("LPV") parlamentāriešiem.
Jaunajam Ministru kabinetam labvēlīgi bija tie "LPV" deputāti, kas pārstāv partijas latvisko spārnu, — "LPV" līderis Ainārs Šlesers un viņa vedekla Dana Šlesere, Edmunds Zivtiņš un viņa dēls Eduards Zivtiņš, Aivars Kraps, Regīna Ločmele un Ramona Petraviča. Balsojumā nepiedalījās "AS" deputāts Pēteris Dimants, ko skaidroja ar it kā tehniskām problēmām.