Viens no senākajiem un lielākajiem metālapstrādes uzņēmumiem Baltijas valstīs ir SIA "Valpro", un tas atrodas Valmierā. Uzņēmums ražo augstas kvalitātes metāla izstrādājumus, eksportējot vairāk par 90% savas produkcijas uz teju četrdesmit dažādām pasaules valstīm.
Uzņēmums darbojas vairākos virzienos. Galvenie ir degvielas metāla kannu ražošana civiliem un militāriem pasūtītājiem, ugunsdzēsības aparātu un to korpusu izgatavošana, kā arī gāzes balonu inspicēšana, nodrošinot sertificētus pakalpojumus sašķidrinātās naftas gāzes un tehnisko gāzu balonu periodiskajām pārbaudēm. "Valpro" piedāvā arī dažādus specifiskus metālapstrādes pakalpojumus, piemēram, dziļo vilkšanu, štancēšanu, metināšanu un pulverkrāsošanu.
Šoreiz galveno uzmanību pievērsīsim "Valpro" ilggadējai pieredzei militāro un divējāda lietojuma preču ražošanā, ko eksperti vērtē kā unikālu ne tikai Latvijas, bet arī plašākā mērogā. Jo militārajā industrijā Valmieras metālapstrādes uzņēmums ir viens no vadošajiem un atzītākajiem degvielas metāla kannu ražotājiem Eiropā, kas nodrošina tiešas piegādes NATO un sabiedroto valstu bruņotajiem spēkiem.
Specializētā militārā produkcija kopš 2000. gada