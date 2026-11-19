Daļā Zviedrijas mošeju imami ir gatavi vīriešus salaulāt ar otru sievu un turklāt dod padomus, kā turpmāk sievieti izolēt no sabiedrības. Tas noskaidrots Zviedrijas sabiedriskās televīzijas SVT izmeklēšanā.
Pētnieciskās žurnālistikas raidījuma “Uppdrag granskning” žurnālisti uzdevās par jau precētiem vīriešiem un sazinājās ar 15 lielām mošejām visā Zviedrijā. Deviņās no tām imami vai padomdevēji piekrita paši salaulāt pāri reliģiskā ceremonijā bez oficiāliem dokumentiem vai arī norādīja kontaktus citiem garīdzniekiem, kas to izdarītu. Sešas mošejas šādu lūgumu noraidīja.
Iesaka sievu pārvērst par “dzemdēšanas mašīnu”
Stenhāgenas mošejā Upsālā šeihs Masuds Mohamads slepeni filmētā sarunā pat ieteica gādāt, lai otrajai sievai dzimst bērni cits pēc cita. Viņš to nosauca par “tehniku”, kas neļautu sievai atrast laiku socializēties ar citiem cilvēkiem. Pēc ieraksta parādīšanas mošejas vadībai šeihs atbrīvots gan no piektdienas lūgšanu vadīšanas, gan no darba fonda valdē.
Helsingborgas mošejā šeihs Tareks Huseins, kurš ir lasījis lekcijas par laulības jautājumiem, konsultēja divus reportierus, kas tēloja precētu pāri. Šeihs pierunāja “sievu” ļaut vīram pret viņas gribu apprecēties ar otru sievieti. Viņš norādīja, ka sievas draudzenēm jābūt tikai ticīgām musulmanēm, un asi iebilda, kad žurnālists pieminēja kolēģi ebrejieti. Halmstades mošejā imams ieteica norobežot arī bērnus no zviedru draugiem.
Ērebro mošeja vērsās pie konsultanta Abu Ausa, kurš pa tālruni pauda, ka var apprecēties “ārpus mošejas” par 2000 kronām (180 eiro), bet nākamajā dienā atsūtīja īsziņu, ka tas bijis pārpratums. Auss tagad atstādināts no amata, un mošeja pārskatīs, kam ir atļauts atbildēt uz jautājumiem.
Vairākus garīdzniekus atlaiž
Upsalas mošejā sastaptais imams Baširs Ahmeds nesaskatīja nekādas problēmas un citēja Korānu: “Precieties ar sievietēm, kuras jums šķiet tīkamas.” Mošejas priekšsēdētājs Jasers Abu Džeišehs, ieraugot ierakstu ar Ahmedu, paziņoja: “Man sāp sirds.” Tajā pašā vakarā viņš sasauca ārkārtas sanāksmi, un valde atlaida imamu, jo viņa rīcība apdraudot mošejas ilgtermiņa darbu, lai plaši sadarbotos sabiedrībā.
Kad informācija izskanēja atklātībā, arī citas draudzes atstādināja amatpersonas, tostarp Stenhāgenas mošeja atbrīvoja garīdznieku no pienākumiem. Vairākām mošejām Upsālā, Helsingborgā, Malmē un Gēteborgā apturēta dalība Zviedrijas Apvienotajā islāma asociācijā.
Jāpiebilst, ka šādi noslēgta laulība Zviedrijā juridiski neko nenozīmē. Islāms gan paredz, ka musulmanim par sievām jārūpējas vienlīdz labi. Poligāmija jeb daudzsievība Zviedrijā ir aizliegta Kriminālkodeksā, ja precēta persona noslēdz vēl vienu laulību, draud naudas sods vai brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem. Poligāmija ir aizliegta arī dažās musulmaņu valstīs, piemēram, Turcijā un Tunisijā.
Saņem valsts dotācijas
Skandālu vēl asāku padara fakts, ka daļa iesaistīto draudžu saņem valsts dotācijas. Pēc SVT datiem, vairākas pētījumā iekļautās draudzes pēdējos gados caur jumta organizācijām saņēmušas vairākus miljonus Zviedrijas kronu no valsts. Piemēram, Upsālas Lielā mošeja laika posmā no 2023. līdz 2025. gadam saņēma gandrīz 1,2 miljonus kronu (ap 108 000 eiro), Stenhāgenas mošeja kopā ar 16 citām biedrībām šogad sadalīs sešus miljonus kronu (vairāk nekā 540 000 eiro).
Zviedrijas Jaunatnes un pilsoniskās sabiedrības aģentūra uzsākusi pārbaudi, vai šīs organizācijas ievēro valsts likumus un demokrātijas principus.
Ko patiesībā paredz Korāns
Kaut arī islāmā vīrietim patiešām ir atļauts precēt pat līdz četrām sievām, minētie garīdznieku padomi ir pretrunā ar Korāna pamatprincipiem. Proti, Korānā laulība ir aprakstīta kā savienība, kas balstīta uz mieru, mīlestību un žēlsirdību starp vīru un sievu, nevis uz kontroli vai manipulācijām. Pret visām sievām jāizturas pilnīgi vienādi un taisnīgi; ja vīrs to nespēj, Korāns skaidri iesaka precēt tikai vienu sievu.
Islāms neaizliedz sievietei socializēties, uzturēt draudzību un piedalīties sabiedriskajā dzīvē, un bērni šajā ticībā tiek uzskatīti par svētību un Dieva dāvanu, nevis kontroles instrumentu. Bērnu radīšanas izmantošana sievietes izolēšanai ir klajā pretrunā ar bērnu un mātes labklājības principiem. Pretēji stereotipiem un ekstrēmistu nostādnēm islāmā sieviete drīkst strādāt, un viņas nopelnītā nauda ir viņas nauda. Turklāt vīram tik un tā ir pienākums uzturēt ģimeni.
Klasiskajā islāma jurisprudencē jeb šariatā gan pirmās sievas piekrišana nav obligāta, lai vīrs apprecētu otru sievu. Tomēr pirmā sieva jau pirms kāzām var iekļaut laulību līgumā punktu, kas aizliedz vīram precēt otru sievieti bez viņas piekrišanas.
Ja vīra otrā laulība pirmajai sievai nodara nopietnu emocionālu vai materiālu kaitējumu vai vīrs nespēj nodrošināt pilnīgu taisnīgumu, sievai ir tiesības pieprasīt šķiršanos. Piemēram, Ēģiptē, Marokā un Pakistānā likums prasa oficiāli informēt pirmo sievu vai saņemt viņas un tiesas atļauju vēl vienai laulībai. Tā, protams, ir ideālā teorija, taču islāms nosaka musulmaņiem par pienākumu ievērot tās valsts likumus, kurā viņi dzīvo.
Aptauja
Kā, jūsuprāt, islāma klātbūtne ietekmē Rietumu sabiedrību?
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Daļā Zviedrijas mošeju imami ir gatavi vīriešus salaulāt ar otru sievu un turklāt dod padomus, kā turpmāk sievieti izolēt no sabiedrības. Tas noskaidrots Zviedrijas sabiedriskās televīzijas SVT izmeklēšanā.
Pētnieciskās žurnālistikas raidījuma “Uppdrag granskning” žurnālisti uzdevās par jau precētiem vīriešiem un sazinājās ar 15 lielām mošejām visā Zviedrijā. Deviņās no tām imami vai padomdevēji piekrita paši salaulāt pāri reliģiskā ceremonijā bez oficiāliem dokumentiem vai arī norādīja kontaktus citiem garīdzniekiem, kas to izdarītu. Sešas mošejas šādu lūgumu noraidīja.
Iesaka sievu pārvērst par “dzemdēšanas mašīnu”
Stenhāgenas mošejā Upsālā šeihs Masuds Mohamads slepeni filmētā sarunā pat ieteica gādāt, lai otrajai sievai dzimst bērni cits pēc cita. Viņš to nosauca par “tehniku”, kas neļautu sievai atrast laiku socializēties ar citiem cilvēkiem. Pēc ieraksta parādīšanas mošejas vadībai šeihs atbrīvots gan no piektdienas lūgšanu vadīšanas, gan no darba fonda valdē.
Helsingborgas mošejā šeihs Tareks Huseins, kurš ir lasījis lekcijas par laulības jautājumiem, konsultēja divus reportierus, kas tēloja precētu pāri. Šeihs pierunāja “sievu” ļaut vīram pret viņas gribu apprecēties ar otru sievieti. Viņš norādīja, ka sievas draudzenēm jābūt tikai ticīgām musulmanēm, un asi iebilda, kad žurnālists pieminēja kolēģi ebrejieti. Halmstades mošejā imams ieteica norobežot arī bērnus no zviedru draugiem.
Ērebro mošeja vērsās pie konsultanta Abu Ausa, kurš pa tālruni pauda, ka var apprecēties “ārpus mošejas” par 2000 kronām (180 eiro), bet nākamajā dienā atsūtīja īsziņu, ka tas bijis pārpratums. Auss tagad atstādināts no amata, un mošeja pārskatīs, kam ir atļauts atbildēt uz jautājumiem.
Vairākus garīdzniekus atlaiž
Upsalas mošejā sastaptais imams Baširs Ahmeds nesaskatīja nekādas problēmas un citēja Korānu: “Precieties ar sievietēm, kuras jums šķiet tīkamas.” Mošejas priekšsēdētājs Jasers Abu Džeišehs, ieraugot ierakstu ar Ahmedu, paziņoja: “Man sāp sirds.” Tajā pašā vakarā viņš sasauca ārkārtas sanāksmi, un valde atlaida imamu, jo viņa rīcība apdraudot mošejas ilgtermiņa darbu, lai plaši sadarbotos sabiedrībā.
Kad informācija izskanēja atklātībā, arī citas draudzes atstādināja amatpersonas, tostarp Stenhāgenas mošeja atbrīvoja garīdznieku no pienākumiem. Vairākām mošejām Upsālā, Helsingborgā, Malmē un Gēteborgā apturēta dalība Zviedrijas Apvienotajā islāma asociācijā.
Jāpiebilst, ka šādi noslēgta laulība Zviedrijā juridiski neko nenozīmē. Islāms gan paredz, ka musulmanim par sievām jārūpējas vienlīdz labi. Poligāmija jeb daudzsievība Zviedrijā ir aizliegta Kriminālkodeksā, ja precēta persona noslēdz vēl vienu laulību, draud naudas sods vai brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem. Poligāmija ir aizliegta arī dažās musulmaņu valstīs, piemēram, Turcijā un Tunisijā.
Saņem valsts dotācijas
Skandālu vēl asāku padara fakts, ka daļa iesaistīto draudžu saņem valsts dotācijas. Pēc SVT datiem, vairākas pētījumā iekļautās draudzes pēdējos gados caur jumta organizācijām saņēmušas vairākus miljonus Zviedrijas kronu no valsts. Piemēram, Upsālas Lielā mošeja laika posmā no 2023. līdz 2025. gadam saņēma gandrīz 1,2 miljonus kronu (ap 108 000 eiro), Stenhāgenas mošeja kopā ar 16 citām biedrībām šogad sadalīs sešus miljonus kronu (vairāk nekā 540 000 eiro).
Zviedrijas Jaunatnes un pilsoniskās sabiedrības aģentūra uzsākusi pārbaudi, vai šīs organizācijas ievēro valsts likumus un demokrātijas principus.
Ko patiesībā paredz Korāns
Kaut arī islāmā vīrietim patiešām ir atļauts precēt pat līdz četrām sievām, minētie garīdznieku padomi ir pretrunā ar Korāna pamatprincipiem. Proti, Korānā laulība ir aprakstīta kā savienība, kas balstīta uz mieru, mīlestību un žēlsirdību starp vīru un sievu, nevis uz kontroli vai manipulācijām. Pret visām sievām jāizturas pilnīgi vienādi un taisnīgi; ja vīrs to nespēj, Korāns skaidri iesaka precēt tikai vienu sievu.
Islāms neaizliedz sievietei socializēties, uzturēt draudzību un piedalīties sabiedriskajā dzīvē, un bērni šajā ticībā tiek uzskatīti par svētību un Dieva dāvanu, nevis kontroles instrumentu. Bērnu radīšanas izmantošana sievietes izolēšanai ir klajā pretrunā ar bērnu un mātes labklājības principiem. Pretēji stereotipiem un ekstrēmistu nostādnēm islāmā sieviete drīkst strādāt, un viņas nopelnītā nauda ir viņas nauda. Turklāt vīram tik un tā ir pienākums uzturēt ģimeni.
Klasiskajā islāma jurisprudencē jeb šariatā gan pirmās sievas piekrišana nav obligāta, lai vīrs apprecētu otru sievu. Tomēr pirmā sieva jau pirms kāzām var iekļaut laulību līgumā punktu, kas aizliedz vīram precēt otru sievieti bez viņas piekrišanas.
Ja vīra otrā laulība pirmajai sievai nodara nopietnu emocionālu vai materiālu kaitējumu vai vīrs nespēj nodrošināt pilnīgu taisnīgumu, sievai ir tiesības pieprasīt šķiršanos. Piemēram, Ēģiptē, Marokā un Pakistānā likums prasa oficiāli informēt pirmo sievu vai saņemt viņas un tiesas atļauju vēl vienai laulībai. Tā, protams, ir ideālā teorija, taču islāms nosaka musulmaņiem par pienākumu ievērot tās valsts likumus, kurā viņi dzīvo.
Aptauja
Kā, jūsuprāt, islāma klātbūtne ietekmē Rietumu sabiedrību?
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