Jau piektdien, 20. novembrī, VEF Kultūras pilī gaidāms viens no Latvijas kultūras dzīves sirsnīgākajiem un tradīcijām bagātākajiem notikumiem — mūzikas un mākslas festivāla "BILDES 2026" lielais Noslēguma koncerts. Šogad festivāls kārtējo reizi pulcē dažādu paaudžu un žanru Latvijas spilgtākos mūziķus un māksliniekus, lai kopīgi svinētu jaunradi, atkalredzēšanās prieku un unikālo kopības sajūtu.
Viss reiz sākas ar pirmo dziesmu, pirmo skatuvi un pirmo tikšanos. Un pēc tam gadi kļūst par vēsturi.
Koncertu vadīs Fredis un UFO.
Koncertā uzstāsies: "Linga", Raimonds Eizenšmits un Lolita Vambūte, Aija Andrejeva, "Menuets", "Eolika", "Keksi", "Dzidriņas megasistēma", "Stiprās sievas", Armands Alksnis un "Ogas", Vjačeslavs Mitrohins un draugi, "Petersons Band", "Pērkons", "Riga Reggae", Roberts Gobziņš, Jānis Stībelis un "Tīnūžu Šķībais koris", kā arī Kannu festivāla koris.
"BILŽU" NOSLĒGUMA koncerts būs muzikāls ceļojums cauri festivāla vēsturei, paaudzēm un Latvijas populārās mūzikas stāstam.
Uz skatuves satiksies lieliski mūziķi, kuri bijuši kopā ar "BILDĒM" jau kopš pašiem pirmsākumiem, pagājušajā gadsimtā muzicējušie mākslinieki un citi mūziķi, kuri savu muzikālo ceļu sākuši gadsimtu mijā un vēlāk.
Tiem bijušajiem Rīgas Politehniskā institūta, Latvijas Universitātes, Latvijas Konservatorijas, Latvijas Mākslas akadēmijas un Jelgavas Lauksaimniecības Akadēmijas studentiem, kuri savulaik "BILDES" apmeklēja RPI Studentu klubā, kas atradās Anglikāņu baznīcā un RPI aktu zālē, daudzi no koncerta dalībnieku vārdiem komentārus neprasa. Tās ir balsis, dziesmas un personības, kas kļuvušas par viņu paaudzes muzikālajām atmiņām.
Taču "BILDES" nekad nav bijušas tikai par atmiņām.
NOSLĒGUMA koncerts uzticamajiem klausītājiem arī šogad kļūs par ilgi gaidītu atkalsatikšanos ar iemīļotiem mūziķiem un saviem laikabiedriem, bet jaunajiem klausītājiem — par iespēju atklāt mūziku, kas viņiem līdz šim vēl nav bijusi pazīstama.
Informatīvi atbalsta: Radio SWH, izdevniecība "Žurnāls Santa", inbox.lv, pilseta24.lv, kodols.lv, "JCDecaux", lasi.lv, latviesi.com u.c.
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Jau piektdien, 20. novembrī, VEF Kultūras pilī gaidāms viens no Latvijas kultūras dzīves sirsnīgākajiem un tradīcijām bagātākajiem notikumiem — mūzikas un mākslas festivāla "BILDES 2026" lielais Noslēguma koncerts. Šogad festivāls kārtējo reizi pulcē dažādu paaudžu un žanru Latvijas spilgtākos mūziķus un māksliniekus, lai kopīgi svinētu jaunradi, atkalredzēšanās prieku un unikālo kopības sajūtu.
Viss reiz sākas ar pirmo dziesmu, pirmo skatuvi un pirmo tikšanos. Un pēc tam gadi kļūst par vēsturi.
Koncertu vadīs Fredis un UFO.
Koncertā uzstāsies: "Linga", Raimonds Eizenšmits un Lolita Vambūte, Aija Andrejeva, "Menuets", "Eolika", "Keksi", "Dzidriņas megasistēma", "Stiprās sievas", Armands Alksnis un "Ogas", Vjačeslavs Mitrohins un draugi, "Petersons Band", "Pērkons", "Riga Reggae", Roberts Gobziņš, Jānis Stībelis un "Tīnūžu Šķībais koris", kā arī Kannu festivāla koris.
"BILŽU" NOSLĒGUMA koncerts būs muzikāls ceļojums cauri festivāla vēsturei, paaudzēm un Latvijas populārās mūzikas stāstam.
Uz skatuves satiksies lieliski mūziķi, kuri bijuši kopā ar "BILDĒM" jau kopš pašiem pirmsākumiem, pagājušajā gadsimtā muzicējušie mākslinieki un citi mūziķi, kuri savu muzikālo ceļu sākuši gadsimtu mijā un vēlāk.
Tiem bijušajiem Rīgas Politehniskā institūta, Latvijas Universitātes, Latvijas Konservatorijas, Latvijas Mākslas akadēmijas un Jelgavas Lauksaimniecības Akadēmijas studentiem, kuri savulaik "BILDES" apmeklēja RPI Studentu klubā, kas atradās Anglikāņu baznīcā un RPI aktu zālē, daudzi no koncerta dalībnieku vārdiem komentārus neprasa. Tās ir balsis, dziesmas un personības, kas kļuvušas par viņu paaudzes muzikālajām atmiņām.
Taču "BILDES" nekad nav bijušas tikai par atmiņām.
NOSLĒGUMA koncerts uzticamajiem klausītājiem arī šogad kļūs par ilgi gaidītu atkalsatikšanos ar iemīļotiem mūziķiem un saviem laikabiedriem, bet jaunajiem klausītājiem — par iespēju atklāt mūziku, kas viņiem līdz šim vēl nav bijusi pazīstama.
Informatīvi atbalsta: Radio SWH, izdevniecība "Žurnāls Santa", inbox.lv, pilseta24.lv, kodols.lv, "JCDecaux", lasi.lv, latviesi.com u.c.
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