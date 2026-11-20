Par visu laiku labāko hokejistu joprojām uzskatītajam Veinam Greckim 1984./1985. gada sezonā vajadzēja 22 spēles, lai atdotu 40 rezultatīvas piespēles. Vairāk nekā četrdesmit gadus neviens Nacionālajā hokeja līgā (NHL) pat tuvu nebija tādam tempam. Līdz šim gadam, kad cits Edmontonas "Oilers" spīdeklis Konors Makdeivids 15. novembrī Filadelfijā vairākumā piespēlēja Leonam Draizaitlam, kurš ar metienu bez ripas apturēšanas atklāja spēles rezultātu. Makdeividam tā bija 40. rezultatīvā piespēle 22 spēlēs, un mača turpinājumā viņš tika pie vēl vienas, kā arī pats guva vārtus.
Divsimt punktu tempā
Makdeivids, kuru hokeja līdzjutēji nereti sauc par Makjēzu, viņa uzvārda sākumu savienojot ar Jēzus vārdu, šoruden uz ledus patiesi dara brīnumus. Kopš sezonas sākuma aizvadītās 23 spēlēs viņš katrā bijis rezultatīvs. NHL vēsturē garākas sērijas no pirmā mača bijušas tikai Greckim un zviedram Matsam Sundinam. Greckis 1983./1984. gada sezonā punktus guva 51 spēlē pēc kārtas, bet citā sezonā — 30, tikpat, cik Sundīns 1992./1993. gadā. Pavisam reāli, ka Makdeivids vismaz zviedru spēs noķert. Izcilnieka rēķinā šobrīd ir 13 vārti, 42 rezultatīvas piespēles un 55 punkti. Piecpadsmit mačos viņš guvis vismaz divus punktus, bet "Oilers" uzvarējusi 17 no 23 spēlēm un pēc sešām uzvarām pēc kārtas izvirzījusies līgas vadībā.