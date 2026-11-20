360TV šova “Izklausies redzēts” sestajā raidījumā Maksima Busela izpildītā Džordža Maikla dziesma “Careless Whisper” Roberto Meloni atsauca atmiņā kādu amizantu atgadījumu no kāzām, kuras viņš savulaik vadījis.
Roberto pastāstīja, ka reiz kāds pāris savu pirmo deju vēlējies izpildīt tieši šīs dziesmas pavadījumā. Kāzu vadītājam gan radies jautājums, vai jaunlaulātie apzinās dziesmas vēstījumu, jo tā vēsta par neuzticību un krāpšanu.
“Es vienreiz vadīju kāzas Mazpisānos. Šis pāris pirmajā dejā gribēja dziesmu “Careless Whisper”. Nu tagad pirmā deja kāzās par krāpšanu. Es domāju, nu baigi smuki tas ir,” ar humoru atcerējās Roberto.
Taču stāstam sekojis vēl amizantāks turpinājums. Pēc aptuveni diviem mēnešiem Roberto nejauši sastapis šo pašu līgavaini, kurš tobrīd jau bijis citas sievietes sabiedrībā.
Tikmēr Maksima Busela priekšnesums Roberto bija ļoti paticis – viņš atzina, ka video skatīšanās laikā pat radusies sajūta, ka uz skatuves patiešām redzams pats Džordžs Maikls.
VIDEO:
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360TV šova “Izklausies redzēts” sestajā raidījumā Maksima Busela izpildītā Džordža Maikla dziesma “Careless Whisper” Roberto Meloni atsauca atmiņā kādu amizantu atgadījumu no kāzām, kuras viņš savulaik vadījis.
Roberto pastāstīja, ka reiz kāds pāris savu pirmo deju vēlējies izpildīt tieši šīs dziesmas pavadījumā. Kāzu vadītājam gan radies jautājums, vai jaunlaulātie apzinās dziesmas vēstījumu, jo tā vēsta par neuzticību un krāpšanu.
“Es vienreiz vadīju kāzas Mazpisānos. Šis pāris pirmajā dejā gribēja dziesmu “Careless Whisper”. Nu tagad pirmā deja kāzās par krāpšanu. Es domāju, nu baigi smuki tas ir,” ar humoru atcerējās Roberto.
Taču stāstam sekojis vēl amizantāks turpinājums. Pēc aptuveni diviem mēnešiem Roberto nejauši sastapis šo pašu līgavaini, kurš tobrīd jau bijis citas sievietes sabiedrībā.
Tikmēr Maksima Busela priekšnesums Roberto bija ļoti paticis – viņš atzina, ka video skatīšanās laikā pat radusies sajūta, ka uz skatuves patiešām redzams pats Džordžs Maikls.
VIDEO:
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