360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” Sindija Bokāne beidzot sagaida ilgi gaidīto telefonsarunu ar Niku Endziņu. Lai gan saruna sākas ar sirsnīgiem vārdiem par nesen aizvadīto dzimšanas dienu, drīz vien abu uzmanība pievēršas jautājumam, kas šobrīd viņiem ir īpaši svarīgs, – Nika tiesvedībai.
Izrādās, ka 2. novembrī, Nika dzimšanas dienā, pāris bija cerējis sagaidīt pilno tiesas spriedumu, tomēr tas tā arī nav saņemts. Kā iepriekš brīdinājis advokāts, šāda situācijas attīstība bija iespējama, un dokumenta saņemšana atlikta vēl par mēnesi. Tikmēr nākamais būtiskais datums lietā ir 2. decembris, kad paredzēta pārsūdzība.
Neraugoties uz ieilgušo neziņu, Sindija cenšas saglabāt mieru un sarunā atklāj, ka kļuvusi patstāvīgāka. “Es tagad esmu, kā saka, uzvilkusi lielās meitenes bikses un visu, visu daru pati,” viņa atzīst.
Arī Niks sarunā nezaudē optimismu un cer uz labvēlīgu lietas iznākumu un iespēju atgūt brīvību. Tomēr abiem vēl priekšā gaidīšanas pilns laiks, līdz kļūs skaidrāks, kā turpināsies tiesvedība.
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360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” Sindija Bokāne beidzot sagaida ilgi gaidīto telefonsarunu ar Niku Endziņu. Lai gan saruna sākas ar sirsnīgiem vārdiem par nesen aizvadīto dzimšanas dienu, drīz vien abu uzmanība pievēršas jautājumam, kas šobrīd viņiem ir īpaši svarīgs, – Nika tiesvedībai.
Izrādās, ka 2. novembrī, Nika dzimšanas dienā, pāris bija cerējis sagaidīt pilno tiesas spriedumu, tomēr tas tā arī nav saņemts. Kā iepriekš brīdinājis advokāts, šāda situācijas attīstība bija iespējama, un dokumenta saņemšana atlikta vēl par mēnesi. Tikmēr nākamais būtiskais datums lietā ir 2. decembris, kad paredzēta pārsūdzība.
Neraugoties uz ieilgušo neziņu, Sindija cenšas saglabāt mieru un sarunā atklāj, ka kļuvusi patstāvīgāka. “Es tagad esmu, kā saka, uzvilkusi lielās meitenes bikses un visu, visu daru pati,” viņa atzīst.
Arī Niks sarunā nezaudē optimismu un cer uz labvēlīgu lietas iznākumu un iespēju atgūt brīvību. Tomēr abiem vēl priekšā gaidīšanas pilns laiks, līdz kļūs skaidrāks, kā turpināsies tiesvedība.
VIDEO:
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