Pēc provizoriskām ziņām, uzbrukuma Ukrainai laikā piektdienas rītā Polijā ielidojušas, nogāzušās un eksplodējušas divas Krievijas raķetes un reaktīvais drons, paziņojis Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs.
Pēc viņa teiktā, spārnotā raķete H-101 nokritusi, uzsprāgusi un aizdegusies klajā laukā Ļubļinas vojevodistes Bilgorajas apriņķī.
Vēl divi objekti ielidojuši un nogāzušies neapdzīvotās vietās Piekarpatu vojevodistē, un, pēc sākotnējām ziņām, viens no tiem arī ir raķete, bet otrs — reaktīvais drons, sacīja Kosiņaks-Kamišs.
Cilvēki nav cietuši. Arī infrastruktūrai, tostarp kritiskajai, nekādi bojājumi nav nodarīti.
Kosiņaks-Kamišs šo incidentu raksturoja kā vēl vienu Krievijas provokāciju un paziņoja, ka lūgs NATO ģenerālsekretāru Marku Riti piešķirt papildu spēkus un resursus operācijas "Eastern Sentry" ("Austrumu sardze") atbalstam. Arī Polijas premjerministrs Donalds Tusks to nosauca par apzinātu provokāciju un paziņoja, ka Rite sestdien dosies uz Varšavu.
Rite pēc sarunas ar Tusku piektdien asi nosodīja nopietnos Polijas gaisa telpas pārkāpumus.
"Reaģējot uz to, tika pacelti NATO iznīcinātāji. Mēs esam solidāri ar Poliju un turpināsim stiprināt savas atturēšanas un aizsardzības spējas. Šis incidents ir acīmredzami bīstams — tas ir Krievijas turpinātā kara pret Ukrainu sekas," pavēstīja Rite.
Piektdienas rītā Krievija uz Ukrainu raidīja apmēram 100 raķetes, no kurām 80 bija spārnotās raķetes un līdz 20 — ballistiskās raķetes, kā arī apmēram 400 dažāda tipa dronus.
Uzbrukuma laikā pacēlās gaisā Polijas gaisa spēku iznīcinātāji. Polijā pirmās trauksmes atskanēja plkst. 1.40 (plkst. 2.40 pēc Latvijas laika).
Polijā šodien plānots sākt militārās mācības ar Ukrainas sabiedroto Labas gribas koalīcijas valstu līdzdalību. "Šīs mācības, ņemot vērā Francijas, Lielbritānijas un Baltijas valstu aizsardzības ministru klātbūtni, kā arī astoņu štābu priekšnieku, tostarp mūsu galveno sabiedroto pārstāvju, klātbūtni, liecina, ka šo notikumu sakritība nav nejauša," uzskata Kosiņaks-Kamišs.
Viņš teica, ka mācības notiks, un atkārtoja, ka Polija lūgs NATO lielāku atbalstu alianses austrumu flanga drošības nodrošināšanā.
Polijas Bruņoto spēku operatīvais komandieris ģenerālis Irineušs Novaks teica, ka ar radaru bija grūti atšķirt objektus, jo visi trīs pārvietojās ar ātrumu virs 800 kilometriem stundā, un sākotnēji tika uzskatīts, ka tie ir vai nu raķetes H-101 vai reaktīvie droni "Geraņ-5".
Vietējais mērs Jaroslavs Piskorskis ziņu aģentūrai PAP pastāstīja, ka objekts Novi Lipovecas ciematā Bilgorajas apriņķī nokrita aptuveni 200 līdz 300 metru attālumā no ēkām. Cilvēki dzirdēja skaļu blīkšķi un redzēja dūmus virs tuvējā meža.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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Pēc provizoriskām ziņām, uzbrukuma Ukrainai laikā piektdienas rītā Polijā ielidojušas, nogāzušās un eksplodējušas divas Krievijas raķetes un reaktīvais drons, paziņojis Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs.
Pēc viņa teiktā, spārnotā raķete H-101 nokritusi, uzsprāgusi un aizdegusies klajā laukā Ļubļinas vojevodistes Bilgorajas apriņķī.
Vēl divi objekti ielidojuši un nogāzušies neapdzīvotās vietās Piekarpatu vojevodistē, un, pēc sākotnējām ziņām, viens no tiem arī ir raķete, bet otrs — reaktīvais drons, sacīja Kosiņaks-Kamišs.
Cilvēki nav cietuši. Arī infrastruktūrai, tostarp kritiskajai, nekādi bojājumi nav nodarīti.
Kosiņaks-Kamišs šo incidentu raksturoja kā vēl vienu Krievijas provokāciju un paziņoja, ka lūgs NATO ģenerālsekretāru Marku Riti piešķirt papildu spēkus un resursus operācijas "Eastern Sentry" ("Austrumu sardze") atbalstam. Arī Polijas premjerministrs Donalds Tusks to nosauca par apzinātu provokāciju un paziņoja, ka Rite sestdien dosies uz Varšavu.
Rite pēc sarunas ar Tusku piektdien asi nosodīja nopietnos Polijas gaisa telpas pārkāpumus.
"Reaģējot uz to, tika pacelti NATO iznīcinātāji. Mēs esam solidāri ar Poliju un turpināsim stiprināt savas atturēšanas un aizsardzības spējas. Šis incidents ir acīmredzami bīstams — tas ir Krievijas turpinātā kara pret Ukrainu sekas," pavēstīja Rite.
Piektdienas rītā Krievija uz Ukrainu raidīja apmēram 100 raķetes, no kurām 80 bija spārnotās raķetes un līdz 20 — ballistiskās raķetes, kā arī apmēram 400 dažāda tipa dronus.
Uzbrukuma laikā pacēlās gaisā Polijas gaisa spēku iznīcinātāji. Polijā pirmās trauksmes atskanēja plkst. 1.40 (plkst. 2.40 pēc Latvijas laika).
Polijā šodien plānots sākt militārās mācības ar Ukrainas sabiedroto Labas gribas koalīcijas valstu līdzdalību. "Šīs mācības, ņemot vērā Francijas, Lielbritānijas un Baltijas valstu aizsardzības ministru klātbūtni, kā arī astoņu štābu priekšnieku, tostarp mūsu galveno sabiedroto pārstāvju, klātbūtni, liecina, ka šo notikumu sakritība nav nejauša," uzskata Kosiņaks-Kamišs.
Viņš teica, ka mācības notiks, un atkārtoja, ka Polija lūgs NATO lielāku atbalstu alianses austrumu flanga drošības nodrošināšanā.
Polijas Bruņoto spēku operatīvais komandieris ģenerālis Irineušs Novaks teica, ka ar radaru bija grūti atšķirt objektus, jo visi trīs pārvietojās ar ātrumu virs 800 kilometriem stundā, un sākotnēji tika uzskatīts, ka tie ir vai nu raķetes H-101 vai reaktīvie droni "Geraņ-5".
Vietējais mērs Jaroslavs Piskorskis ziņu aģentūrai PAP pastāstīja, ka objekts Novi Lipovecas ciematā Bilgorajas apriņķī nokrita aptuveni 200 līdz 300 metru attālumā no ēkām. Cilvēki dzirdēja skaļu blīkšķi un redzēja dūmus virs tuvējā meža.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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