Beigt rakstīt nebeidzamas stratēģijas un gaidīt laimes lāci – tā, runājot par Latvijas ekonomikas izaugsmi, saka Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Visi gribētu, lai valstī būtu vairāk naudas, taču neviens nevēlas maksāt lielākus nodokļus vai saņemt sliktākus pakalpojumus, vēsta 360TV Ziņas.
Arvien skaļāk izskan jautājums, vai Latvijai beidzot jāsāk taupīt un cik reāli īstenojams ir Ministru prezidenta Andra Kulberga piedāvātais plāns. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" uzsver, ka, pieņemot sāpīgus, bet nepieciešamus lēmumus, valsts ekonomika spēs augt straujāk. Vienlaikus viņš brīdina – pārmērīga un neapdomīga taupība var nodarīt kaitējumu.
"Ja stāsta pārāk abstrakti un nenoteikti, protams, tas var sabremzēt, jo valsts atsevišķās jomās tērē mazāk, līdz ar to tur sabremzējas kaut kas, un arī iedzīvotāji un uzņēmēji kļūst bažīgāki un var atlikt savus pirkumus," skaidro M. Kazāks.
Centrālās bankas vadītājs iesaka koncentrēties uz pašu svarīgāko, nevis mēģināt izdarīt visu reizē, taču vilcināties vairs nedrīkst. Uz jautājumu, vai bažas par gaidāmajiem grūtajiem laikiem netiek pārspīlētas, Kazāks atbild nepārprotami:
"Es domāju, ja mēs neko nedarīsim, tad tiešām būs slikti, un šī iespēja ir jāizmanto."
Lai sasniegtu patiesu izrāvienu un kļūtu par turīgu valsti, Latvijai jāatsakās no ierastās domāšanas un birokrātiskas vilcināšanās.
"Beigt rakstīt nebeidzamas stratēģijas un gaidīt laimes lāci. Kapājam uz priekšu!" mudina Latvijas Bankas prezidents.
Kazāka galvenais vēstījums ir skaidrs: pārmaiņas jāsāk ne tikai valdībai, bet ikvienam pašam – izvērtējot, kas strādā un kas ir jāmaina. Turpinot strādāt pa vecam, Latvija varbūt pamazām kļūs nedaudz turīgāka, taču par patiesi bagātu valsti nekad nekļūs.
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Beigt rakstīt nebeidzamas stratēģijas un gaidīt laimes lāci – tā, runājot par Latvijas ekonomikas izaugsmi, saka Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Visi gribētu, lai valstī būtu vairāk naudas, taču neviens nevēlas maksāt lielākus nodokļus vai saņemt sliktākus pakalpojumus, vēsta 360TV Ziņas.
Arvien skaļāk izskan jautājums, vai Latvijai beidzot jāsāk taupīt un cik reāli īstenojams ir Ministru prezidenta Andra Kulberga piedāvātais plāns. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" uzsver, ka, pieņemot sāpīgus, bet nepieciešamus lēmumus, valsts ekonomika spēs augt straujāk. Vienlaikus viņš brīdina – pārmērīga un neapdomīga taupība var nodarīt kaitējumu.
"Ja stāsta pārāk abstrakti un nenoteikti, protams, tas var sabremzēt, jo valsts atsevišķās jomās tērē mazāk, līdz ar to tur sabremzējas kaut kas, un arī iedzīvotāji un uzņēmēji kļūst bažīgāki un var atlikt savus pirkumus," skaidro M. Kazāks.
Centrālās bankas vadītājs iesaka koncentrēties uz pašu svarīgāko, nevis mēģināt izdarīt visu reizē, taču vilcināties vairs nedrīkst. Uz jautājumu, vai bažas par gaidāmajiem grūtajiem laikiem netiek pārspīlētas, Kazāks atbild nepārprotami:
"Es domāju, ja mēs neko nedarīsim, tad tiešām būs slikti, un šī iespēja ir jāizmanto."
Lai sasniegtu patiesu izrāvienu un kļūtu par turīgu valsti, Latvijai jāatsakās no ierastās domāšanas un birokrātiskas vilcināšanās.
"Beigt rakstīt nebeidzamas stratēģijas un gaidīt laimes lāci. Kapājam uz priekšu!" mudina Latvijas Bankas prezidents.
Kazāka galvenais vēstījums ir skaidrs: pārmaiņas jāsāk ne tikai valdībai, bet ikvienam pašam – izvērtējot, kas strādā un kas ir jāmaina. Turpinot strādāt pa vecam, Latvija varbūt pamazām kļūs nedaudz turīgāka, taču par patiesi bagātu valsti nekad nekļūs.
VIDEO:
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