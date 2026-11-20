Sestdiena, 21. novembris
Liepājas teātrī pirmizrāde satīriskai melodrāmai "Vīnes meža stāsti" Elmāra Seņkova režijā. Šopingstrītā notiek liktenīga tikšanās – skaistā eko rotaļlietu pārdevēja Marianne sastop sporta totalizatora atkarīgo investoru Alfrēdu. Par spīti pieaugošajai inflācijai, konservatīvo ģimenes locekļu protestiem un valstī briestošajam populistu varas apvērsumam abi jaunieši pamet savus tā brīža turīgos partnerus, lai sekotu mīlestībai. Kas gan varētu noiet greizi?
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Sestdiena, 21. novembris
Liepājas teātrī pirmizrāde satīriskai melodrāmai "Vīnes meža stāsti" Elmāra Seņkova režijā. Šopingstrītā notiek liktenīga tikšanās – skaistā eko rotaļlietu pārdevēja Marianne sastop sporta totalizatora atkarīgo investoru Alfrēdu. Par spīti pieaugošajai inflācijai, konservatīvo ģimenes locekļu protestiem un valstī briestošajam populistu varas apvērsumam abi jaunieši pamet savus tā brīža turīgos partnerus, lai sekotu mīlestībai. Kas gan varētu noiet greizi?
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Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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