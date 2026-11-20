Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs no svētdienas, 22. novembra, līdz trešdienai, 25. novembrim, darba vizītē apmeklēs ASV, lai pārstāvētu Latviju kā ANO Drošības padomes prezidējošo valsti, informē Valsts prezidenta kancelejas Mediju centrā.
Plānots, ka pirmdien, 23. novembrī, plkst. 17 pēc Latvijas laika Rinkēvičs vadīs ANO Drošības padomes ārkārtas sanāksmi par Ukrainu, savukārt otrdien, 24. novembrī, plkst. 17 pēc Latvijas laika viņš vadīs ANO Drošības padomes atvērtās debates par jaunajām tehnoloģijām un konfliktu risināšanu.
Abās sanāksmēs plānotas arī Latvijas prezidenta uzrunas. Sanāksmju norisei varēs sekot līdzi tiešraidē ANO sociālā medija "Youtube" kanālā.
Vizītes laikā Latvijas prezidentam plānotas arī tikšanās ar "Microsoft" globālo lietu prezidenti Līsu Monako un Starptautiskās Sarkanā Krusta komitejas prezidenti Mirjanu Spoļariču Egeri.
Rinkēvičs piedalīsies arī Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības ANO jauno telpu atklāšanas pasākumā, kā arī sniegs vairākas intervijas ārvalstu un Latvijas medijiem.
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Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs no svētdienas, 22. novembra, līdz trešdienai, 25. novembrim, darba vizītē apmeklēs ASV, lai pārstāvētu Latviju kā ANO Drošības padomes prezidējošo valsti, informē Valsts prezidenta kancelejas Mediju centrā.
Plānots, ka pirmdien, 23. novembrī, plkst. 17 pēc Latvijas laika Rinkēvičs vadīs ANO Drošības padomes ārkārtas sanāksmi par Ukrainu, savukārt otrdien, 24. novembrī, plkst. 17 pēc Latvijas laika viņš vadīs ANO Drošības padomes atvērtās debates par jaunajām tehnoloģijām un konfliktu risināšanu.
Abās sanāksmēs plānotas arī Latvijas prezidenta uzrunas. Sanāksmju norisei varēs sekot līdzi tiešraidē ANO sociālā medija "Youtube" kanālā.
Vizītes laikā Latvijas prezidentam plānotas arī tikšanās ar "Microsoft" globālo lietu prezidenti Līsu Monako un Starptautiskās Sarkanā Krusta komitejas prezidenti Mirjanu Spoļariču Egeri.
Rinkēvičs piedalīsies arī Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības ANO jauno telpu atklāšanas pasākumā, kā arī sniegs vairākas intervijas ārvalstu un Latvijas medijiem.
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