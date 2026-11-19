360TV šova “Izklausies redzēts” sestajā raidījumā aktierim Maksimam Buselam nācies pārtapt par vienu no sava laika spilgtākajiem popmūzikas elkiem – Džordžu Maiklu. Viņa uzdevums bija izpildīt leģendāro romantisko balādi “Careless Whisper”, kas klausītāju atmiņā palikusi ne tikai ar neaizmirstamo melodiju, bet arī juteklisko noskaņu.
Lai pārliecinoši iejustos Džordža Maikla tēlā, Maksimam bija jāparāda ne vien vokālās spējas, bet arī īpašais šarms un romantiskā skatuves harizma. Šajā priekšnesumā būtiska nozīme bija spējai nodot dziesmas emocijas un radīt juteklisku un mazliet noslēpumainu atmosfēru.
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360TV šova “Izklausies redzēts” sestajā raidījumā aktierim Maksimam Buselam nācies pārtapt par vienu no sava laika spilgtākajiem popmūzikas elkiem – Džordžu Maiklu. Viņa uzdevums bija izpildīt leģendāro romantisko balādi “Careless Whisper”, kas klausītāju atmiņā palikusi ne tikai ar neaizmirstamo melodiju, bet arī juteklisko noskaņu.
Lai pārliecinoši iejustos Džordža Maikla tēlā, Maksimam bija jāparāda ne vien vokālās spējas, bet arī īpašais šarms un romantiskā skatuves harizma. Šajā priekšnesumā būtiska nozīme bija spējai nodot dziesmas emocijas un radīt juteklisku un mazliet noslēpumainu atmosfēru.
VIDEO:
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