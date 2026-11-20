Valsts policija ir izbeigusi kriminālprocesu pret kiberdrošības ekspertu Elvisu Strazdiņu par patvarību kiberuzbrukumā AS "Latvijas valsts meži" (LVM) informācijas tehnoloģiju infrastruktūrai.
Turpinot izmeklēšanu kriminālprocesā par jūnijā notikušo kiberuzbrukumu LVM, policija šonedēļ ir izbeigusi kriminālprocesu daļā par patvarību, kad Strazdiņš kā ar uzņēmumu un izmeklēšanu nesaistīta persona patvaļīgi uzdevās par cietušās puses pārstāvi un sazinājās ar iespējamo kiberuzbrucēju par izpirkuma maksu.
"Šo patvaļīgo rīcību policija laikus apturēja un izmeklēšanā noskaidrots, ka tā nav radījusi būtisku kaitējumu. Līdz ar to arī personas darbībās šajā gadījumā nav konstatējams noziedzīga nodarījuma sastāvs," norāda likumsargi.
VP nemin persona vārdu, taču Strazdiņš, kurš iepriekš ir atzinis, ka ir sazinājies ar hakeri, piektdien sociālajos medijos ir publiskojis ziņu, ka dodas uz VP, jo ir jaunumi saistībā ar viņa kriminālprocesu.
Vienlaikus VP turpina izmeklēšanu kriminālprocesā par pašu kiberuzbrukumu.
Strazdiņš iepriekš publiski pauda, ka sazinājies ar personu vai grupējumu, kas uzņēmies atbildību par uzbrukumu LVM, un noskaidrojis iespējamo izpirkuma maksas apmēru. Pēc viņa sniegtās informācijas, uzbrucēji par datu atšifrēšanu vēlējušies saņemt 0,1% no uzņēmuma gada ieņēmumiem jeb vairāk nekā 600 000 eiro.
Atbildību par kiberuzbrukumu LVM uzņēmies ārvalstu izspiedējvīrusu jeb "ransomware" grupējums. Saistībā ar incidentu VP sākusi kriminālprocesu, bet kiberincidenta apstākļu skaidrošanā iesaistījusies arī institūcija "Cert.lv".
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Valsts policija ir izbeigusi kriminālprocesu pret kiberdrošības ekspertu Elvisu Strazdiņu par patvarību kiberuzbrukumā AS "Latvijas valsts meži" (LVM) informācijas tehnoloģiju infrastruktūrai.
Turpinot izmeklēšanu kriminālprocesā par jūnijā notikušo kiberuzbrukumu LVM, policija šonedēļ ir izbeigusi kriminālprocesu daļā par patvarību, kad Strazdiņš kā ar uzņēmumu un izmeklēšanu nesaistīta persona patvaļīgi uzdevās par cietušās puses pārstāvi un sazinājās ar iespējamo kiberuzbrucēju par izpirkuma maksu.
"Šo patvaļīgo rīcību policija laikus apturēja un izmeklēšanā noskaidrots, ka tā nav radījusi būtisku kaitējumu. Līdz ar to arī personas darbībās šajā gadījumā nav konstatējams noziedzīga nodarījuma sastāvs," norāda likumsargi.
VP nemin persona vārdu, taču Strazdiņš, kurš iepriekš ir atzinis, ka ir sazinājies ar hakeri, piektdien sociālajos medijos ir publiskojis ziņu, ka dodas uz VP, jo ir jaunumi saistībā ar viņa kriminālprocesu.
Vienlaikus VP turpina izmeklēšanu kriminālprocesā par pašu kiberuzbrukumu.
Strazdiņš iepriekš publiski pauda, ka sazinājies ar personu vai grupējumu, kas uzņēmies atbildību par uzbrukumu LVM, un noskaidrojis iespējamo izpirkuma maksas apmēru. Pēc viņa sniegtās informācijas, uzbrucēji par datu atšifrēšanu vēlējušies saņemt 0,1% no uzņēmuma gada ieņēmumiem jeb vairāk nekā 600 000 eiro.
Atbildību par kiberuzbrukumu LVM uzņēmies ārvalstu izspiedējvīrusu jeb "ransomware" grupējums. Saistībā ar incidentu VP sākusi kriminālprocesu, bet kiberincidenta apstākļu skaidrošanā iesaistījusies arī institūcija "Cert.lv".
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