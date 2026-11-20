Krievijas bruņotie spēki piektdienas agrā rītā veica masveida raķešu un dronu uzbrukumu Ukrainai, kurā nogalināti pieci cilvēki un vairāki desmit ievainoti, kā arī nodarīti postījumi infrastruktūrai un dzīvojamajām ēkām, paziņojušas Ukrainas amatpersonas.
Kijivā ar ballistiskajām raķetēm nodarīti bojājumi trim tiltiem pār Dņipru, kā arī citiem infrastruktūras objektiem. Daļā pilsētas pārtraukta elektroapgāde un ūdensapgāde. Nogalināti trīs un ievainoti 15 cilvēki.
Ļvivā triecienā piepilsētas dzelzceļa stacijai "Skniļiva" nogalināti divi un ievainoti deviņi cilvēki.
Harkivā bezpilota lidaparāts ietriecies slimnīcā, cietuši četri cilvēki.
Poltavā raķetes atlūzas nodarījušas postījumus dzīvojamajām mājām.
Dņipropetrovskas apgabala Krivijrihā trāpīts degvielas uzpildes stacijai un infrastruktūras objektiem. Pārtraukta elektroapgāde katlumājām un ūdensapgādes sūkņu stacijām.
Dņipropetrovskas apgabala Žovti Vodu pilsētā bezpilota lidaparāts trāpījis piecstāvu dzīvojamajā ēkā, ievainoti pieci cilvēki.
Postījumi un ievainotie ir arī citur Ukrainā.
Ļvivas, Aizkarpatu un Ivanofrankivskas apgabalos traucēta elektroapgāde.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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Krievijas bruņotie spēki piektdienas agrā rītā veica masveida raķešu un dronu uzbrukumu Ukrainai, kurā nogalināti pieci cilvēki un vairāki desmit ievainoti, kā arī nodarīti postījumi infrastruktūrai un dzīvojamajām ēkām, paziņojušas Ukrainas amatpersonas.
Kijivā ar ballistiskajām raķetēm nodarīti bojājumi trim tiltiem pār Dņipru, kā arī citiem infrastruktūras objektiem. Daļā pilsētas pārtraukta elektroapgāde un ūdensapgāde. Nogalināti trīs un ievainoti 15 cilvēki.
Ļvivā triecienā piepilsētas dzelzceļa stacijai "Skniļiva" nogalināti divi un ievainoti deviņi cilvēki.
Harkivā bezpilota lidaparāts ietriecies slimnīcā, cietuši četri cilvēki.
Poltavā raķetes atlūzas nodarījušas postījumus dzīvojamajām mājām.
Dņipropetrovskas apgabala Krivijrihā trāpīts degvielas uzpildes stacijai un infrastruktūras objektiem. Pārtraukta elektroapgāde katlumājām un ūdensapgādes sūkņu stacijām.
Dņipropetrovskas apgabala Žovti Vodu pilsētā bezpilota lidaparāts trāpījis piecstāvu dzīvojamajā ēkā, ievainoti pieci cilvēki.
Postījumi un ievainotie ir arī citur Ukrainā.
Ļvivas, Aizkarpatu un Ivanofrankivskas apgabalos traucēta elektroapgāde.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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