Ķīnas pilsētā Šeņdžeņā ceturtdien tika aizvadītas sarunas, kurās piedalījās ASV prezidents Donalds Tramps, Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins un Krievijas diktators Vladimirs Putins. Trīs valstu vadītāju tikšanās lielā mērā aizēnoja Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības (APEC) samitu, kura noslēgumā šīs sarunas tika rīkotas.
Mediji lielu uzmanību pievērsuši faktam, ka ASV, Krievijas un Ķīnas vadītāji savā starpā šādu trīspusēju tikšanos līdz šim nebija rīkojuši. Izskanējuši pat salīdzinājumi ar 1945. gada Jaltas konferenci, tomēr samita izskaņā nekādas ievērības cienīgas diplomātiskas vienošanās netika izziņotas.
Trampa pieeja
Valstu līderi Šeņdžeņā apspriedās pie liela apaļā galda, pie kura centrālā vieta tika atvēlēta Sji. Sarunas dalībnieki runāja aptuveni stundu un divdesmit minūtes, bet pēc tam tika publiskota kopīga "miera deklarācija", kurā netika pieminēts ne Krievijas karš Ukrainā, ne arī ASV konflikts ar Irānu, lai arī Tramps iepriekš bija teicis, ka abus šos tematus ar Sji un Putinu esot apspriedis, norāda aģentūra "Associated Press".