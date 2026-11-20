Derusifikācijas īstenošanai publiskajām institūcijām būtu jāatsakās no krievu valodas lietošanas publiskajā saziņā, uzsvēra kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA), skaidrojot valdības ieceri par tiesiska pamata veidošanu krievu valodas ierobežošanai publiskajā telpā.
Kā atzīmēja ministra padomniece Agnese Vārpiņa, Puntulis uzskata, ka praktisku piemēru derusifikācijas īstenošanai publiskajā telpā ir rādījušas Iekšlietu ministrija, kuru vada Nacionālās apvienības (NA) politiķis Jānis Dombrava, un Kultūras ministrija.
Kultūras ministrs atgādināja, ka aizvadīto gadu nozīmīgākais solis ir pāreja uz izglītību tikai valsts valodā, atsakoties no mācībām krievu valodā, tālāk jau nosakot, ka darbinieki lietišķajā saziņā lieto valsts valodu. Puntulis pieminēja arī savu jūnija rīkojumu, nosakot, ka kultūras iestādes publiskajā saziņā nelieto krievu valodu.
Savukārt par precīzu derusifikācijas deklarācijas izstrādes un pieņemšanas grafiku kultūras ministra ieskatā patlaban ir pāragri runāt. Viņš skaidroja, ka par deklarāciju būs jālemj Ministru kabinetam vai Saeimai un ka šis darbs prasa izlēmīgu, bet vienlaikus izsvērtu darbu.
Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) valdība apņēmusies veidot tiesisku pamatu krievu valodas ierobežošanai publiskajā telpā.
Ministru kabineta deklarācijā par iecerēto valdības darbību 15. Saeimas pilnvaru laikā iekļauts punkts, kurā solīts pieņemt "deklarāciju par derusifikāciju", ar kuru paredzēts "nostiprināt akadēmiķu, vēsturnieku un sociolingvistu ieteikumus", kā arī veidot tiesisku pamatu latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas nostiprināšanai.
Ministru kabineta deklarācijas sadaļā par valodu, medijiem un kultūru nav sīkāk izskaidrots, kādus krievu valodas lietošanas ierobežojumus valdība iecerējusi un kā tos plānots juridiski nostiprināt.
NA 2025. gada jūnijā, pāris dienas pirms pašvaldību vēlēšanām, iesniedza Saeimā deklarāciju par padomju okupācijas režīma noziedzīgi īstenoto rusifikāciju Latvijā un tās lingvistisko seku novēršanu.
Toreiz NA uzsvēra, ka deklarācija būšot "kā nozīmīgs juridisks dokuments, kas radīs tiesisko pamatu un juridisko argumentāciju mērķtiecīgam un visaptverošam darbam krievu valodas ierobežošanai publiskajā telpā". Aicinājumam pievienoties deklarācijai bija atsaukušies atsevišķi kolēģi no "Apvienotā saraksta".
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Derusifikācijas īstenošanai publiskajām institūcijām būtu jāatsakās no krievu valodas lietošanas publiskajā saziņā, uzsvēra kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA), skaidrojot valdības ieceri par tiesiska pamata veidošanu krievu valodas ierobežošanai publiskajā telpā.
Kā atzīmēja ministra padomniece Agnese Vārpiņa, Puntulis uzskata, ka praktisku piemēru derusifikācijas īstenošanai publiskajā telpā ir rādījušas Iekšlietu ministrija, kuru vada Nacionālās apvienības (NA) politiķis Jānis Dombrava, un Kultūras ministrija.
Kultūras ministrs atgādināja, ka aizvadīto gadu nozīmīgākais solis ir pāreja uz izglītību tikai valsts valodā, atsakoties no mācībām krievu valodā, tālāk jau nosakot, ka darbinieki lietišķajā saziņā lieto valsts valodu. Puntulis pieminēja arī savu jūnija rīkojumu, nosakot, ka kultūras iestādes publiskajā saziņā nelieto krievu valodu.
Savukārt par precīzu derusifikācijas deklarācijas izstrādes un pieņemšanas grafiku kultūras ministra ieskatā patlaban ir pāragri runāt. Viņš skaidroja, ka par deklarāciju būs jālemj Ministru kabinetam vai Saeimai un ka šis darbs prasa izlēmīgu, bet vienlaikus izsvērtu darbu.
Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) valdība apņēmusies veidot tiesisku pamatu krievu valodas ierobežošanai publiskajā telpā.
Ministru kabineta deklarācijā par iecerēto valdības darbību 15. Saeimas pilnvaru laikā iekļauts punkts, kurā solīts pieņemt "deklarāciju par derusifikāciju", ar kuru paredzēts "nostiprināt akadēmiķu, vēsturnieku un sociolingvistu ieteikumus", kā arī veidot tiesisku pamatu latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas nostiprināšanai.
Ministru kabineta deklarācijas sadaļā par valodu, medijiem un kultūru nav sīkāk izskaidrots, kādus krievu valodas lietošanas ierobežojumus valdība iecerējusi un kā tos plānots juridiski nostiprināt.
NA 2025. gada jūnijā, pāris dienas pirms pašvaldību vēlēšanām, iesniedza Saeimā deklarāciju par padomju okupācijas režīma noziedzīgi īstenoto rusifikāciju Latvijā un tās lingvistisko seku novēršanu.
Toreiz NA uzsvēra, ka deklarācija būšot "kā nozīmīgs juridisks dokuments, kas radīs tiesisko pamatu un juridisko argumentāciju mērķtiecīgam un visaptverošam darbam krievu valodas ierobežošanai publiskajā telpā". Aicinājumam pievienoties deklarācijai bija atsaukušies atsevišķi kolēģi no "Apvienotā saraksta".
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