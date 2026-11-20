Jaunais finanšu ministrs Kārlis Purgailis uzreiz pēc apstiprināšanas amatā devies bezalgas atvaļinājumā, liecina premjera Andra Kulberga (AS) parakstītais rīkojums.
Purgailim piešķirts atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas no 19. līdz 21. novembrim.
Purgaiļa prombūtnes laikā par finanšu ministra pienākumu izpildītāju iecelts ekonomikas ministrs Edgars Štelmahers (AS).
Purgailis iepriekš bija bankas "Citadele" galvenais ekonomists Latvijā. Valdībā viņu deleģējis Kulbergs un "Apvienotais saraksts".
Aptauja
Cik svarīgi jums ir žurnālistu un ekspertu komentāri/viedokļi, ko piedāvā LASI.LV?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Jaunais finanšu ministrs Kārlis Purgailis uzreiz pēc apstiprināšanas amatā devies bezalgas atvaļinājumā, liecina premjera Andra Kulberga (AS) parakstītais rīkojums.
Purgailim piešķirts atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas no 19. līdz 21. novembrim.
Purgaiļa prombūtnes laikā par finanšu ministra pienākumu izpildītāju iecelts ekonomikas ministrs Edgars Štelmahers (AS).
Purgailis iepriekš bija bankas "Citadele" galvenais ekonomists Latvijā. Valdībā viņu deleģējis Kulbergs un "Apvienotais saraksts".
Aptauja
Cik svarīgi jums ir žurnālistu un ekspertu komentāri/viedokļi, ko piedāvā LASI.LV?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu