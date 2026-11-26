Pats brauciens uz Zviedriju ar automašīnu un suni jau ir atsevišķa stāsta vērts. Sākot ar plānošanu un pārbraucienu no Rīgas līdz Ventspilij, turpinot ar 13 stundām uz prāmja un mana suņa visai kategorisko viedokli par četrkājainajiem pasažieriem ierīkotajām labierīcībām. Viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka tas ir kaut kāds pārpratums vai vismaz izmēģinājums, kurā tiek pārbaudīta viņa audzinātība. Nekādas darīšanas tur nenotiks! Savukārt sešu stundu pārbrauciens no Nīneshamnas ostas līdz Malmei izvērtās par īstu ceļojumu ar automašīnu – ar pieturām, jauniem iespaidiem un iespēju mazliet iepazīt Zviedriju ārpus lielajām pilsētām. Bet par visu šo piedzīvojumu varētu sarakstīt atsevišķu rakstu. Šoreiz par to, kā man gāja, viesojoties pie zviedru optisko tēmēkļu ražotāja Aimpoint un iepazīstoties ar viņu jaunākajiem produktiem.
Tātad pirmā diena Malmē, kur viesojos pie viena no pasaulē pazīstamākajiem sarkanā punkta tēmēkļu ražotājiem – zviedru uzņēmuma Aimpoint. Mērķis bija iepazīties ar uzņēmumu, tā jaunākajiem produktiem un, pats galvenais, izmēģināt tos praksē.
Diena sākās ar prezentācijām. Kā jau šādos pasākumos pieklājas – informācija par uzņēmumu, tehnoloģijām, inovācijām, jaunām konstrukcijām un to, kāpēc konkrētais produkts ir tik labs. Tas viss, protams, ir interesanti. Man patīk tehnoloģijas, patīk saprast, kāpēc kaut kas ir izdomāts tieši tā un ne citādi. Tomēr jāatzīst, ka medniekam prezentācija par tēmēkli ir apmēram tas pats, kas stāsts par jaunu automašīnu, kuru neļauj izbraukt.
Interesants fakts – Aimpoint tēmēkļa ideja radās, skujot bārdu, izmantojot tualetes papīra rullīti un spoguli. Tīri interesanti, ne? Bet var ilgi runāt par ergonomiku, precizitāti un tehniskajiem parametriem, taču patiesība atklājas tikai tad, kad ieroci paņem rokās.