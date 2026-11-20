Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņojis, ka Kremlis ir gatavs iekļaut Eiropas pārstāvjus sarunās par Ukrainu, taču vispirms viņiem esot jāapmeklē Maskava un jāapspriež savi priekšlikumi.
Ziņu aģentūra "Bloomberg" vēsta, ka Lielbritānijas, Vācijas un Francijas pārstāvji apspriež iespēju rīkot tikšanos ar Krieviju.
"Bloomberg" avoti ziņoja, ka nacionālās drošības padomnieks no vienas šīs valsts nesen runājis ar Putina palīgu Juriju Ušakovu, lai vienotos par tikšanos, un Ušakovs ierosinājis to rīkot Maskavā. To pašu ceturtdien ierosināja Putins.
"Mēs vienojāmies, ka Ukrainas drošība ir jāiekļauj Eiropas drošības sistēmā. Taču būtu dīvaini apspriest Eiropas drošību bez Eiropas. Tāpēc mēs piekritām [iesaistīt eiropiešus], taču vispirms viņiem jāierodas Maskavā, lai mēs to apspriestu ar viņiem,"
preses konferencē Šeņdžeņā pēc trīspusējās tikšanās ar Ķīnas un ASV līderiem paziņoja Putins.
Pēc viņa teiktā, Maskava vēlas saprast, ko Eiropa ienesīs šajās sarunās. Viņš piebilda, ka pēc tikšanās Maskavā "mēs izlemsim, kādā formātā turpināsim dialogu ar Ukrainu".
Līdz šim Maskava iebilda pret Eiropas pārstāvju līdzdalību trīspusējās sarunās starp Krieviju, Ukrainu un ASV, savukārt ASV puse uzstāja, lai eiropieši piedalītos jau nākamajā tikšanās reizē.
Sarunās Abū Dabī Lielbritānijas, Vācijas un Francijas, kā arī Itālijas un Eiropas Komisijas pārstāvji tikās ar Ukrainas un ASV delegācijām, bet oficiāli viņi trīspusējās sarunās nepiedalījās.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņojis, ka Kremlis ir gatavs iekļaut Eiropas pārstāvjus sarunās par Ukrainu, taču vispirms viņiem esot jāapmeklē Maskava un jāapspriež savi priekšlikumi.
Ziņu aģentūra "Bloomberg" vēsta, ka Lielbritānijas, Vācijas un Francijas pārstāvji apspriež iespēju rīkot tikšanos ar Krieviju.
"Bloomberg" avoti ziņoja, ka nacionālās drošības padomnieks no vienas šīs valsts nesen runājis ar Putina palīgu Juriju Ušakovu, lai vienotos par tikšanos, un Ušakovs ierosinājis to rīkot Maskavā. To pašu ceturtdien ierosināja Putins.
"Mēs vienojāmies, ka Ukrainas drošība ir jāiekļauj Eiropas drošības sistēmā. Taču būtu dīvaini apspriest Eiropas drošību bez Eiropas. Tāpēc mēs piekritām [iesaistīt eiropiešus], taču vispirms viņiem jāierodas Maskavā, lai mēs to apspriestu ar viņiem,"
preses konferencē Šeņdžeņā pēc trīspusējās tikšanās ar Ķīnas un ASV līderiem paziņoja Putins.
Pēc viņa teiktā, Maskava vēlas saprast, ko Eiropa ienesīs šajās sarunās. Viņš piebilda, ka pēc tikšanās Maskavā "mēs izlemsim, kādā formātā turpināsim dialogu ar Ukrainu".
Līdz šim Maskava iebilda pret Eiropas pārstāvju līdzdalību trīspusējās sarunās starp Krieviju, Ukrainu un ASV, savukārt ASV puse uzstāja, lai eiropieši piedalītos jau nākamajā tikšanās reizē.
Sarunās Abū Dabī Lielbritānijas, Vācijas un Francijas, kā arī Itālijas un Eiropas Komisijas pārstāvji tikās ar Ukrainas un ASV delegācijām, bet oficiāli viņi trīspusējās sarunās nepiedalījās.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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