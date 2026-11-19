Aizdomās par sevišķi smagu noziegumu pastrādāšanu aizturēti vairāki policisti, paziņojis iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA).
Kā informē Valsts policijā, sadarbībā ar Iekšējās drošības biroju (IDB) policija ir aizturējusi divus Valsts policijas inspektorus par tīšiem noziegumiem, kuru pamatmotīvs pirmsšķietami ir mantkārība.
IDB apstiprināja, ka no 18. novembra tā lietvedībā ir sākts kriminālprocess par iespējami izdarītiem sevišķi smagiem noziedzīgiem nodarījumiem. IDB sadarbībā ar VP tās ierosinātajā kriminālprocesā, turpinot izmeklēšanu par personas nolaupīšanu, mantas nolaupīšanu un maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas mēģinājumu organizētā personu grupā, aizturēja divas VP amatpersonas, savukārt VP aizturēja četras privātpersonas.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka mantkārīgu motīvu vadīta organizēta grupa, kuras sastāvā bija ne mazāk kā seši dalībnieki, tajā skaitā divas VP amatpersonas, saskaņā ar iepriekšēju vienošanos, sadalot pienākumus, organizēja cietušās personas un tās mantu nolaupīšanu nolūkā iegūt upura rīcībā esošo naudu, informē IDB.
Kriminālprocesā IDB un VP veica procesuālās darbības, kuru laikā atrada un izņēma priekšmetus saistībā ar izmeklējamajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.
Tiesa apstiprināja IDB ierosinājumus un piecām organizētās grupas personām piemēroja drošības līdzekļus, kas saistīti ar brīvības atņemšanu — apcietinājumu. Vienai privātpersonai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
"Policijā notiek attīrīšanās. Policijas izmeklēšanas rezultātā ir aizturēti negodprātīgi policisti, kuri ir pastrādājuši vairākus sevišķi smagus noziegumus,"
notikušo vērtēja Dombrava.
Kā skaidroja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, stājoties amatā, viens no viņa prioritārajiem mērķiem bija celt Valsts policijas prestižu un vairot sabiedrības uzticēšanos policijas darbam, attīrīt dienestu no negodprātīgiem policistiem, izskaust korupciju un cita veida noziedzīgas izpausmes.
Viņš norādīja, ka aizvien ir atsevišķi gadījumi, kad tiek atklāti policistu izdarīti likumpārkāpumi, tāpēc sadarbībā ar IDB darbs tiek turpināts un policijas rindu attīrīšana no negodprātīgiem darbiniekiem paliek prioritāte.
"Man ir ļoti žēl, ka joprojām dienestā daži nav sapratuši, ka tas ir tikai laika jautājums, kad par savu nodevību pret sabiedrību un dienestu būs jāatbild likuma priekšā," pauda Ruks.
Policija aicina iedzīvotājus ziņot, ja to rīcībā ir informācija par policistu izdarītiem likumpārkāpumiem, un sola garantēt anonimitāti.
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Aizdomās par sevišķi smagu noziegumu pastrādāšanu aizturēti vairāki policisti, paziņojis iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA).
Kā informē Valsts policijā, sadarbībā ar Iekšējās drošības biroju (IDB) policija ir aizturējusi divus Valsts policijas inspektorus par tīšiem noziegumiem, kuru pamatmotīvs pirmsšķietami ir mantkārība.
IDB apstiprināja, ka no 18. novembra tā lietvedībā ir sākts kriminālprocess par iespējami izdarītiem sevišķi smagiem noziedzīgiem nodarījumiem. IDB sadarbībā ar VP tās ierosinātajā kriminālprocesā, turpinot izmeklēšanu par personas nolaupīšanu, mantas nolaupīšanu un maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas mēģinājumu organizētā personu grupā, aizturēja divas VP amatpersonas, savukārt VP aizturēja četras privātpersonas.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka mantkārīgu motīvu vadīta organizēta grupa, kuras sastāvā bija ne mazāk kā seši dalībnieki, tajā skaitā divas VP amatpersonas, saskaņā ar iepriekšēju vienošanos, sadalot pienākumus, organizēja cietušās personas un tās mantu nolaupīšanu nolūkā iegūt upura rīcībā esošo naudu, informē IDB.
Kriminālprocesā IDB un VP veica procesuālās darbības, kuru laikā atrada un izņēma priekšmetus saistībā ar izmeklējamajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.
Tiesa apstiprināja IDB ierosinājumus un piecām organizētās grupas personām piemēroja drošības līdzekļus, kas saistīti ar brīvības atņemšanu — apcietinājumu. Vienai privātpersonai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
"Policijā notiek attīrīšanās. Policijas izmeklēšanas rezultātā ir aizturēti negodprātīgi policisti, kuri ir pastrādājuši vairākus sevišķi smagus noziegumus,"
notikušo vērtēja Dombrava.
Kā skaidroja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, stājoties amatā, viens no viņa prioritārajiem mērķiem bija celt Valsts policijas prestižu un vairot sabiedrības uzticēšanos policijas darbam, attīrīt dienestu no negodprātīgiem policistiem, izskaust korupciju un cita veida noziedzīgas izpausmes.
Viņš norādīja, ka aizvien ir atsevišķi gadījumi, kad tiek atklāti policistu izdarīti likumpārkāpumi, tāpēc sadarbībā ar IDB darbs tiek turpināts un policijas rindu attīrīšana no negodprātīgiem darbiniekiem paliek prioritāte.
"Man ir ļoti žēl, ka joprojām dienestā daži nav sapratuši, ka tas ir tikai laika jautājums, kad par savu nodevību pret sabiedrību un dienestu būs jāatbild likuma priekšā," pauda Ruks.
Policija aicina iedzīvotājus ziņot, ja to rīcībā ir informācija par policistu izdarītiem likumpārkāpumiem, un sola garantēt anonimitāti.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
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