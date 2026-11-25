Ukrainā, Ļvivas apgabala Bučinas ciemā, klaiņojošs kaķis uzbrucis vietējai iedzīvotājai. Dzīvnieks tajā pašā dienā nobeidzies, un laboratoriskajās analīzēs tam apstiprināta trakumsērga. Cietusī sieviete pašlaik saņem vakcinācijas kursu pret trakumsērgu, savukārt apkārtējos ciemos plānots vakcinēt mājdzīvniekus, vēsta Ukrainas medijs NTA, atsaucoties uz LVIV.MEDIA. Kā norāda Brodivu teritoriālās kopienas vadītājs Anatolijs Belejs, kaķis, kas uzbruka sievietei, bijis bez saimnieka. Trakumsērgas vīrusa klātbūtne dzīvniekam laboratoriski apstiprināta 18. novembrī.
"Tas notika pirms pāris dienām, un speciālisti nekavējoties reaģēja. Cietusī pašlaik saņem nepieciešamo vakcinācijas kursu. Pagaidām Bučinas un apkārtējos ciemos karantīnu ieviest neplānojam," norāda Anatolijs Belejs.
Veterinārārsti veic profilaktiskos pasākumus, un vairākos apkārtnes ciemos paredzēta mājdzīvnieku vakcinācija. Speciālisti uzsver, ka pret trakumsērgu jāvakcinē arī tie suņi un kaķi, kuri pastāvīgi uzturas mājās.
Mājdzīvnieki – posms starp savvaļas dzīvniekiem un cilvēku
Bučinas ciemā notikušais nav atsevišķs gadījums, bet gan daļa no plašākas problēmas Ukrainā. Suņi un kaķi arvien biežāk kļūst par starpposmu, ar kura starpniecību trakumsērgas vīruss no savvaļas dzīvniekiem nonāk līdz cilvēkam.
Galvenie trakumsērgas izplatītāji savvaļā Ukrainā ir lapsas, taču vīrusu var pārnēsāt arī jenotsuņi, vilki un šakāļi. Klaiņojošie kaķi, kas medī grauzējus apdzīvotu vietu tuvumā, var nonākt saskarē ar inficētiem plēsējiem, tādējādi slimību pietuvinot cilvēku mājvietām.
Piemēram, Černihivas apgabalā 2024. gadā no 14 dzīvniekiem, kuriem konstatēta trakumsērga, puse bija kaķi. Savukārt 2026. gada pirmajā ceturksnī šajā apgabalā trakumsērga konstatēta trim kaķiem un trim suņiem.
Par problēmas apmēriem liecina arī dati no citiem Ukrainas reģioniem. Odesas apgabalā kopš 2026. gada sākuma pēc medicīniskās palīdzības dzīvnieku kodumu dēļ vērsušies 4269 cilvēki, bet laboratoriski apstiprināti 14 trakumsērgas perēkļi.
Arī Poltavas apgabalā mednieki norādījuši uz lapsu, vilku un jenotsuņu skaita pieaugumu, aktualizējot jautājumu par trakumsērgas izplatības ierobežošanu.
Medību ierobežojumi apgrūtina slimības apkarošanu
Viens no būtiskākajiem trakumsērgas apkarošanas instrumentiem savvaļā ir dzīvnieku orālā vakcinācija – medību platībās izvietojot speciālas ēsmas, kas satur vakcīnu pret trakumsērgu un paredzētas galvenokārt lapsām un citiem plēsējiem.
Kā vēl vienu slimības izplatības ierobežošanas pasākumu Ukrainā min plēsēju skaita regulēšanu. Tomēr daudzos valsts reģionos karastāvokļa dēļ noteiktie medību ierobežojumi apgrūtina šādu pasākumu īstenošanu.
Tādēļ arvien vairāk Ukrainas apgabalu pieņem lēmumus par kontrolētu plēsēju skaita regulēšanu, tostarp trakumsērgas profilakses nolūkos.
Vienlaikus jāuzsver, ka savvaļas dzīvnieku vakcinācija ir galvenais instruments trakumsērgas apkarošanā un plēsēju skaita regulēšana pati par sevi to nevar aizstāt.
Pēc simptomu parādīšanās slimība gandrīz vienmēr ir letāla
Ne mazāk būtiska ir ikviena mājdzīvnieka saimnieka atbildība. Trakumsērga izplatās ar inficēta dzīvnieka siekalām, turklāt inficēties iespējams ne tikai koduma rezultātā, bet arī tad, ja siekalas nonāk uz bojātas ādas vai gļotādas.
Pēc klīnisko simptomu parādīšanās slimība gandrīz vienmēr beidzas ar nāvi, taču savlaicīgi uzsākta profilakse pēc saskares ar inficētu dzīvnieku var novērst slimības attīstību.
Ja sakodis vai saskrāpējis dzīvnieks, īpaši klaiņojošs vai savvaļas dzīvnieks, brūce nekavējoties vismaz 15 minūtes rūpīgi jāmazgā ar tekošu ūdeni un ziepēm un pēc iespējas ātrāk jāvēršas pie ārsta.
Savukārt regulāra suņu un kaķu vakcinācija pret trakumsērgu ir viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā pasargāt gan mājdzīvniekus, gan cilvēkus.
Īpaši būtiski to atcerēties medību suņu saimniekiem, kuru četrkājainajiem palīgiem medību laikā pastāv lielāka iespēja nonākt tiešā saskarē ar savvaļas dzīvniekiem.
Kad ar ķieģeli pa inspektora mašīnu un ar laidi kaimiņam. Šauj garām! #363 epizode
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Ukrainā, Ļvivas apgabala Bučinas ciemā, klaiņojošs kaķis uzbrucis vietējai iedzīvotājai. Dzīvnieks tajā pašā dienā nobeidzies, un laboratoriskajās analīzēs tam apstiprināta trakumsērga. Cietusī sieviete pašlaik saņem vakcinācijas kursu pret trakumsērgu, savukārt apkārtējos ciemos plānots vakcinēt mājdzīvniekus, vēsta Ukrainas medijs NTA, atsaucoties uz LVIV.MEDIA. Kā norāda Brodivu teritoriālās kopienas vadītājs Anatolijs Belejs, kaķis, kas uzbruka sievietei, bijis bez saimnieka. Trakumsērgas vīrusa klātbūtne dzīvniekam laboratoriski apstiprināta 18. novembrī.
"Tas notika pirms pāris dienām, un speciālisti nekavējoties reaģēja. Cietusī pašlaik saņem nepieciešamo vakcinācijas kursu. Pagaidām Bučinas un apkārtējos ciemos karantīnu ieviest neplānojam," norāda Anatolijs Belejs.
Veterinārārsti veic profilaktiskos pasākumus, un vairākos apkārtnes ciemos paredzēta mājdzīvnieku vakcinācija. Speciālisti uzsver, ka pret trakumsērgu jāvakcinē arī tie suņi un kaķi, kuri pastāvīgi uzturas mājās.
Mājdzīvnieki – posms starp savvaļas dzīvniekiem un cilvēku
Bučinas ciemā notikušais nav atsevišķs gadījums, bet gan daļa no plašākas problēmas Ukrainā. Suņi un kaķi arvien biežāk kļūst par starpposmu, ar kura starpniecību trakumsērgas vīruss no savvaļas dzīvniekiem nonāk līdz cilvēkam.
Galvenie trakumsērgas izplatītāji savvaļā Ukrainā ir lapsas, taču vīrusu var pārnēsāt arī jenotsuņi, vilki un šakāļi. Klaiņojošie kaķi, kas medī grauzējus apdzīvotu vietu tuvumā, var nonākt saskarē ar inficētiem plēsējiem, tādējādi slimību pietuvinot cilvēku mājvietām.
Piemēram, Černihivas apgabalā 2024. gadā no 14 dzīvniekiem, kuriem konstatēta trakumsērga, puse bija kaķi. Savukārt 2026. gada pirmajā ceturksnī šajā apgabalā trakumsērga konstatēta trim kaķiem un trim suņiem.
Par problēmas apmēriem liecina arī dati no citiem Ukrainas reģioniem. Odesas apgabalā kopš 2026. gada sākuma pēc medicīniskās palīdzības dzīvnieku kodumu dēļ vērsušies 4269 cilvēki, bet laboratoriski apstiprināti 14 trakumsērgas perēkļi.
Arī Poltavas apgabalā mednieki norādījuši uz lapsu, vilku un jenotsuņu skaita pieaugumu, aktualizējot jautājumu par trakumsērgas izplatības ierobežošanu.
Medību ierobežojumi apgrūtina slimības apkarošanu
Viens no būtiskākajiem trakumsērgas apkarošanas instrumentiem savvaļā ir dzīvnieku orālā vakcinācija – medību platībās izvietojot speciālas ēsmas, kas satur vakcīnu pret trakumsērgu un paredzētas galvenokārt lapsām un citiem plēsējiem.
Kā vēl vienu slimības izplatības ierobežošanas pasākumu Ukrainā min plēsēju skaita regulēšanu. Tomēr daudzos valsts reģionos karastāvokļa dēļ noteiktie medību ierobežojumi apgrūtina šādu pasākumu īstenošanu.
Tādēļ arvien vairāk Ukrainas apgabalu pieņem lēmumus par kontrolētu plēsēju skaita regulēšanu, tostarp trakumsērgas profilakses nolūkos.
Vienlaikus jāuzsver, ka savvaļas dzīvnieku vakcinācija ir galvenais instruments trakumsērgas apkarošanā un plēsēju skaita regulēšana pati par sevi to nevar aizstāt.
Pēc simptomu parādīšanās slimība gandrīz vienmēr ir letāla
Ne mazāk būtiska ir ikviena mājdzīvnieka saimnieka atbildība. Trakumsērga izplatās ar inficēta dzīvnieka siekalām, turklāt inficēties iespējams ne tikai koduma rezultātā, bet arī tad, ja siekalas nonāk uz bojātas ādas vai gļotādas.
Pēc klīnisko simptomu parādīšanās slimība gandrīz vienmēr beidzas ar nāvi, taču savlaicīgi uzsākta profilakse pēc saskares ar inficētu dzīvnieku var novērst slimības attīstību.
Ja sakodis vai saskrāpējis dzīvnieks, īpaši klaiņojošs vai savvaļas dzīvnieks, brūce nekavējoties vismaz 15 minūtes rūpīgi jāmazgā ar tekošu ūdeni un ziepēm un pēc iespējas ātrāk jāvēršas pie ārsta.
Savukārt regulāra suņu un kaķu vakcinācija pret trakumsērgu ir viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā pasargāt gan mājdzīvniekus, gan cilvēkus.
Īpaši būtiski to atcerēties medību suņu saimniekiem, kuru četrkājainajiem palīgiem medību laikā pastāv lielāka iespēja nonākt tiešā saskarē ar savvaļas dzīvniekiem.
Kad ar ķieģeli pa inspektora mašīnu un ar laidi kaimiņam. Šauj garām! #363 epizode
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