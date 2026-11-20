Vanšu tilta pārbūve būs viens no vērienīgākajiem infrastruktūras projektiem Rīgā. Kamēr vēl plāno un meklē labākos risinājumus, jau tagad skaidrs, ka pārmaiņas skars ne tikai autovadītājus, bet arī uzņēmējus un pilsētas ikdienas ritmu. Kā Rīga tām gatavojas? Plašāk 360TV Ziņu sižetā.
Būtiskākos Vanšu tilta pārbūves darbus plānots sākt jau nākamgad, un to laikā Rīgā iecerēts uzstādīt pagaidu tiltu, kas kopā varētu izmaksāt ap 20 miljoniem eiro. Lai laikus sagatavotos gaidāmajiem satiksmes izaicinājumiem, darbu sākusi īpaša starpinstitucionāla komisija.
Vanšu tiltu darba dienā šķērso aptuveni 60 tūkstoši transportlīdzekļu, tāpēc tā slēgšana vai ierobežošana neizbēgami skars satiksmi visā galvaspilsētā. Rīgas domes vadība norāda, ka izmaksas par pagaidu risinājumu tiks dalītas ar valsti, radot abpusēju ieguvumu.
"Cipari figurē ļoti dažādi. Aptuveni šie 5,5 miljoni ir Latvijas ceļu pusē. Tā sadaļa, kas ir saistīta ar projektēšanu un būvniecību, lai šo platformu jeb pagaidu tiltu uzstādītu, šeit aplēses ir ap 10-12 miljoniem, bet arī pie zināmiem risinājumiem viena daļa no šiem līdzekļiem būs izmantojama tālāk. Te es redzu ieguvumus gan valsts, gan pašvaldības pusē – mums būs pagaidu tilts, valstij būs materiālās rezerves," skaidro Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs.
Viņš prognozē, ka nopietni satiksmes ierobežojumi gaidāmi nākamā gada pašā nogalē vai aiznākamā gada pavasarī. Lai mazinātu triecienu pilsētas plūsmai un uzņēmējdarbībai, izveidotās komisijas vadība apzinās arī gaidāmo kritiku.
"Es uzņemos, jo, komisiju izveidojot, ko principā pirmo sitīs – visticamāk, ka mani attiecībā uz Vanšu tilta satiksmes neizdošanām, bet es esmu gatavs uzņemties," atzīst Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholcs.
Pagaidām vēl nav pilnīgas skaidrības par galīgo satiksmes organizācijas modeli, taču ceļu nozares pārstāvji jau tagad brīdina – izvairīties no sastrēgumiem neizdosies.
"Es domāju, ka pie jebkura no risinājumiem, vienalga, vai tas ir viens vai otrs pagaidu tilts, neapšaubāmi satiksme šajā apkaimē būs apgrūtinātāka un nebūs tādas caurlaidības spējas, kāda tā ir šobrīd," uzsver “Latvijas valsts ceļi” priekšēdētājs Mārtiņš Lazdovskis.
Nozares pārstāvji atgādina, ka "satiksme ir ekonomikas mugurkauls", tāpēc pirmajā komisijas sēdē jau apspriesti konkrēti risinājumi plūsmas uzlabošanai Daugavas labajā krastā – tostarp joslu paplašināšana, luksoforu režīmu maiņa un kreiso pagriezienu ierobežošana.
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Vanšu tilta pārbūve būs viens no vērienīgākajiem infrastruktūras projektiem Rīgā. Kamēr vēl plāno un meklē labākos risinājumus, jau tagad skaidrs, ka pārmaiņas skars ne tikai autovadītājus, bet arī uzņēmējus un pilsētas ikdienas ritmu. Kā Rīga tām gatavojas? Plašāk 360TV Ziņu sižetā.
Būtiskākos Vanšu tilta pārbūves darbus plānots sākt jau nākamgad, un to laikā Rīgā iecerēts uzstādīt pagaidu tiltu, kas kopā varētu izmaksāt ap 20 miljoniem eiro. Lai laikus sagatavotos gaidāmajiem satiksmes izaicinājumiem, darbu sākusi īpaša starpinstitucionāla komisija.
Vanšu tiltu darba dienā šķērso aptuveni 60 tūkstoši transportlīdzekļu, tāpēc tā slēgšana vai ierobežošana neizbēgami skars satiksmi visā galvaspilsētā. Rīgas domes vadība norāda, ka izmaksas par pagaidu risinājumu tiks dalītas ar valsti, radot abpusēju ieguvumu.
"Cipari figurē ļoti dažādi. Aptuveni šie 5,5 miljoni ir Latvijas ceļu pusē. Tā sadaļa, kas ir saistīta ar projektēšanu un būvniecību, lai šo platformu jeb pagaidu tiltu uzstādītu, šeit aplēses ir ap 10-12 miljoniem, bet arī pie zināmiem risinājumiem viena daļa no šiem līdzekļiem būs izmantojama tālāk. Te es redzu ieguvumus gan valsts, gan pašvaldības pusē – mums būs pagaidu tilts, valstij būs materiālās rezerves," skaidro Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs.
Viņš prognozē, ka nopietni satiksmes ierobežojumi gaidāmi nākamā gada pašā nogalē vai aiznākamā gada pavasarī. Lai mazinātu triecienu pilsētas plūsmai un uzņēmējdarbībai, izveidotās komisijas vadība apzinās arī gaidāmo kritiku.
"Es uzņemos, jo, komisiju izveidojot, ko principā pirmo sitīs – visticamāk, ka mani attiecībā uz Vanšu tilta satiksmes neizdošanām, bet es esmu gatavs uzņemties," atzīst Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholcs.
Pagaidām vēl nav pilnīgas skaidrības par galīgo satiksmes organizācijas modeli, taču ceļu nozares pārstāvji jau tagad brīdina – izvairīties no sastrēgumiem neizdosies.
"Es domāju, ka pie jebkura no risinājumiem, vienalga, vai tas ir viens vai otrs pagaidu tilts, neapšaubāmi satiksme šajā apkaimē būs apgrūtinātāka un nebūs tādas caurlaidības spējas, kāda tā ir šobrīd," uzsver “Latvijas valsts ceļi” priekšēdētājs Mārtiņš Lazdovskis.
Nozares pārstāvji atgādina, ka "satiksme ir ekonomikas mugurkauls", tāpēc pirmajā komisijas sēdē jau apspriesti konkrēti risinājumi plūsmas uzlabošanai Daugavas labajā krastā – tostarp joslu paplašināšana, luksoforu režīmu maiņa un kreiso pagriezienu ierobežošana.
VIDEO:
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