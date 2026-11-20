Agrā piektdienas rītā Latviju šķērso plaša nokrišņu zona — Kurzemē un Zemgalē mēreni stipri līst, lietus no rietumiem sasniedz Vidzemi un tuvojas Latgalei, liecina meteoroloģiskā informācija.
Sākot no valsts rietumiem, lietus mitēsies un vietām uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Pievakarē dažviet Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus un sniegs. Vakarā vietām valstī var veidoties apledojums uz autoceļiem.
Dienvidu, dienvidaustrumu vējš pāries rietumu vējā, brāzmās tas pūtīs ar ātrumu 9-14 metri sekundē, piekrastē - līdz 16 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +4..+7 grādi.
Rīgā lietains laiks, vakarpusē nokrišņi nav gaidāmi un debesis skaidrosies. Vējš iegriezīsies no rietumiem un pūtīs mēreni. Maksimālā gaisa temperatūra +6 grādi.
Gaisa temperatūra visā valstī +3..+6 grādi. Gaisa relatīvais mitrums 90-100%.
Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +5,3 grādiem Alūksnē līdz +8,2 grādiem Rucavā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 19. novembrī bija +30 grādi Sicīlijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -19 grādi Skandināvijas kalnos.
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Agrā piektdienas rītā Latviju šķērso plaša nokrišņu zona — Kurzemē un Zemgalē mēreni stipri līst, lietus no rietumiem sasniedz Vidzemi un tuvojas Latgalei, liecina meteoroloģiskā informācija.
Sākot no valsts rietumiem, lietus mitēsies un vietām uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Pievakarē dažviet Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus un sniegs. Vakarā vietām valstī var veidoties apledojums uz autoceļiem.
Dienvidu, dienvidaustrumu vējš pāries rietumu vējā, brāzmās tas pūtīs ar ātrumu 9-14 metri sekundē, piekrastē - līdz 16 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +4..+7 grādi.
Rīgā lietains laiks, vakarpusē nokrišņi nav gaidāmi un debesis skaidrosies. Vējš iegriezīsies no rietumiem un pūtīs mēreni. Maksimālā gaisa temperatūra +6 grādi.
Gaisa temperatūra visā valstī +3..+6 grādi. Gaisa relatīvais mitrums 90-100%.
Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +5,3 grādiem Alūksnē līdz +8,2 grādiem Rucavā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 19. novembrī bija +30 grādi Sicīlijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -19 grādi Skandināvijas kalnos.
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