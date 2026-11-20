ANO Starptautiskā tiesa ceturtdien secinājusi, ka Mjanma 2017. gadā pastrādāja genocīdu pret rohindžiem, un uzdeva šai valstij atļaut cilvēkiem, kuri bēga no vardarbības, atgriezties mājās.
Šī ir pirmā reize, kad ANO augstākā tiesa atzinusi kādu valsti par vainīgu genocīdā. Tiesa izskata arī apsūdzības par genocīdu saistībā ar Gazas konfliktu un karu Ukrainā.
Tiesas priekšsēdētājs Judži Ivasava paziņoja, ka tiesa ar deviņām balsīm pret sešām balsīm pieņēma lēmumu, kurā konstatēts, ka Mjanma ir "izdarījusi genocīdu pret rohindžu kopienu Rakhainas štatā valsts ziemeļos". Tiesas kolēģija noraidīja Mjanmas apgalvojumu, ka 2017. gada militārā kampaņa bija likumīga operācija pret nemierniekiem.
2017. gada augustā Mjanmas armija Rakhainas pavalstī sāka kampaņu pret rohindžu nemierniekiem, atbildot uz nemiernieku grupējuma uzbrukumu. Kampaņa bija ļoti vardarbīga, notika masveida izvarošanas un slepkavības, kā arī tika nodedzinātas tūkstošiem māju. Tiesa norādīja, ka pierādījumi liecina, ka Mjanmas bruņotie spēki nogalinājuši aptuveni 10 000 rohindžu.
Saskaņā ar 1948. gada konvenciju, lai noteiktu, ka ir noticis genocīds, tiesai bija jākonstatē, ka pastāvējis nolūks iznīcināt rohindžus "pilnībā vai daļēji". Aptuveni 1,2 miljoni rohindžu bēgļu šobrīd dzīvo Bangladešā.
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ANO Starptautiskā tiesa ceturtdien secinājusi, ka Mjanma 2017. gadā pastrādāja genocīdu pret rohindžiem, un uzdeva šai valstij atļaut cilvēkiem, kuri bēga no vardarbības, atgriezties mājās.
Šī ir pirmā reize, kad ANO augstākā tiesa atzinusi kādu valsti par vainīgu genocīdā. Tiesa izskata arī apsūdzības par genocīdu saistībā ar Gazas konfliktu un karu Ukrainā.
Tiesas priekšsēdētājs Judži Ivasava paziņoja, ka tiesa ar deviņām balsīm pret sešām balsīm pieņēma lēmumu, kurā konstatēts, ka Mjanma ir "izdarījusi genocīdu pret rohindžu kopienu Rakhainas štatā valsts ziemeļos". Tiesas kolēģija noraidīja Mjanmas apgalvojumu, ka 2017. gada militārā kampaņa bija likumīga operācija pret nemierniekiem.
2017. gada augustā Mjanmas armija Rakhainas pavalstī sāka kampaņu pret rohindžu nemierniekiem, atbildot uz nemiernieku grupējuma uzbrukumu. Kampaņa bija ļoti vardarbīga, notika masveida izvarošanas un slepkavības, kā arī tika nodedzinātas tūkstošiem māju. Tiesa norādīja, ka pierādījumi liecina, ka Mjanmas bruņotie spēki nogalinājuši aptuveni 10 000 rohindžu.
Saskaņā ar 1948. gada konvenciju, lai noteiktu, ka ir noticis genocīds, tiesai bija jākonstatē, ka pastāvējis nolūks iznīcināt rohindžus "pilnībā vai daļēji". Aptuveni 1,2 miljoni rohindžu bēgļu šobrīd dzīvo Bangladešā.
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