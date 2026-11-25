Kā medī mūsu kaimiņi, un ko no viņiem varam mācīties? Šajā “Šauj garām!” epizodē ar žurnālisti Kati Šternu pārrunājam FACE Baltijas sanāksmē dzirdēto un salīdzinām medību saimniecību Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
Kas lietuviešiem un igauņiem izdodas labāk, kur viņi sastopas ar grūtībām un par ko mums pašiem būtu vērts aizdomāties? Runājam par medību organizēšanu, inspektoru darbu un attiecībām ar medniekiem.
Pievēršamies arī pikantiem malumedību gadījumiem Lietuvā un tam, ko tie atklāj par medību uzraudzību. Pieredze, atšķirīgi viedokļi un kaimiņu stāsti, kas rosina paskatīties uz pašu medību ikdienu no citas puses. Klausies un iesaisties diskusijā!
Kad ar ķieģeli pa inspektora mašīnu un ar laidi kaimiņam. Šauj garām! #363 epizode
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Kā medī mūsu kaimiņi, un ko no viņiem varam mācīties? Šajā “Šauj garām!” epizodē ar žurnālisti Kati Šternu pārrunājam FACE Baltijas sanāksmē dzirdēto un salīdzinām medību saimniecību Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
Kas lietuviešiem un igauņiem izdodas labāk, kur viņi sastopas ar grūtībām un par ko mums pašiem būtu vērts aizdomāties? Runājam par medību organizēšanu, inspektoru darbu un attiecībām ar medniekiem.
Pievēršamies arī pikantiem malumedību gadījumiem Lietuvā un tam, ko tie atklāj par medību uzraudzību. Pieredze, atšķirīgi viedokļi un kaimiņu stāsti, kas rosina paskatīties uz pašu medību ikdienu no citas puses. Klausies un iesaisties diskusijā!
Kad ar ķieģeli pa inspektora mašīnu un ar laidi kaimiņam. Šauj garām! #363 epizode
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.
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- Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu