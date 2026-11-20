Veselības ministrija nodevusi saskaņošanai informatīvo ziņojumu par Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteikto ierobežojumu ietekmes izvērtējumu un to iegādes vecuma sliekšņa paaugstināšanu. Ziņojums vēl būs jāskata valdībā.
Ministrija rosina no 2028. gada paaugstināt alkoholisko dzērienu iegādes un lietošanas vecuma slieksni no 18 līdz 20 gadiem, pilnībā aizliegt alkohola reklāmu, liegt tā tirdzniecību degvielas uzpildes stacijās un domāt par lēta alkohola pieejamības mazināšanu. Ministrija rekomendē noteikt vienotu 20 gadu slieksni visu alkoholisko dzērienu iegādei un lietošanai. Ministrijas vērtējumā vecuma sliekšņa paaugstināšana tikai stiprajiem dzērieniem saglabātu būtisku alkohola pieejamību jauniešiem, jo viņu vidū izplatīta arī alus, vīna un sidra lietošana. Savukārt veselības risku nosaka ne tikai dzēriena veids un stiprums, bet arī kopējais uzņemtā etanola daudzums, lietošanas biežums un paradumi. Ministrija arī piedāvā aizliegt izklaides un sporta pasākumu sponsorēšanu, ja informācijā par sponsorēšanu ir norāde uz alkoholisko dzērienu, tā preču zīmi vai alkohola lietošanu.
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Veselības ministrija nodevusi saskaņošanai informatīvo ziņojumu par Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteikto ierobežojumu ietekmes izvērtējumu un to iegādes vecuma sliekšņa paaugstināšanu. Ziņojums vēl būs jāskata valdībā.
Ministrija rosina no 2028. gada paaugstināt alkoholisko dzērienu iegādes un lietošanas vecuma slieksni no 18 līdz 20 gadiem, pilnībā aizliegt alkohola reklāmu, liegt tā tirdzniecību degvielas uzpildes stacijās un domāt par lēta alkohola pieejamības mazināšanu. Ministrija rekomendē noteikt vienotu 20 gadu slieksni visu alkoholisko dzērienu iegādei un lietošanai. Ministrijas vērtējumā vecuma sliekšņa paaugstināšana tikai stiprajiem dzērieniem saglabātu būtisku alkohola pieejamību jauniešiem, jo viņu vidū izplatīta arī alus, vīna un sidra lietošana. Savukārt veselības risku nosaka ne tikai dzēriena veids un stiprums, bet arī kopējais uzņemtā etanola daudzums, lietošanas biežums un paradumi. Ministrija arī piedāvā aizliegt izklaides un sporta pasākumu sponsorēšanu, ja informācijā par sponsorēšanu ir norāde uz alkoholisko dzērienu, tā preču zīmi vai alkohola lietošanu.
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