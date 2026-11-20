Latvijas Republikas iekšlietu ministrs Jānis Dombrava vakar sociālo tīklu vietnē "X" (agrāk "Twitter") nācis klajā ar satraucošu paziņojumu – Valsts policijas rindās pieķerti noziedzīgi likumsargi, kuriem nu nāksies stāties likuma priekšā, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Politiķis savā ierakstā tiešā tekstā norādīja, ka aizturēto policistu pārkāpumi ir īpaši smagi un lietas izmeklēšanu pārņēmis Iekšējās drošības birojs (IDB).
"Policijā notiek attīrīšanās. Policijas izmeklēšanas rezultātā ir aizturēti negodprātīgi policisti, kuri ir pastrādājuši vairākus sevišķi smagus noziegumus. Paldies policistiem, kas godprātīgi strādā mūsu valsts labā! Turpmāku lietas virzību ir pārņēmis Iekšējais drošības birojs," raksta iekšlietu ministrs Jānis Dombrava.
Pāris stundas vēlāk skaidrojumu sniedza arī Valsts policija, publiskojot dienesta priekšnieka ģenerāļa Armanda Ruka komentāru. Viņš norāda, ka dienesta disciplīna kopumā uzlabojas, tomēr atsevišķi darbinieki joprojām mēģina izmantot savu varu un statusu savtīgos nolūkos.
"Šobrīd sadarbībā ar Iekšējās drošības biroju esam aizturējuši divus Valsts policijas inspektorus par tīšiem noziegumiem, kuru izdarīšanas pamatmotīvs pirmšķietami ir mantkārība. Diemžēl šobrīd Valsts policija nav pilnvarota sniegt detalizētāku informāciju, jo izmeklēšanu atbilstoši piekritībai turpmāk veic Iekšējās drošības birojs. Man ir ļoti žēl, ka joprojām dienestā daži nav sapratuši, ka tas ir tikai laika jautājums, kad būs jāatbild likuma priekšā par savu nodevību pret sabiedrību un dienestu. Ja ir ziņas par policistu izdarītiem likumpārkāpumiem, aicinu ziņot – anonimitāti garantējam," uzsver Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.
Detalizētāku informāciju par notikušo policija pašlaik neatklāj, un izmeklēšanu turpina Iekšējās drošības birojs.
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Latvijas Republikas iekšlietu ministrs Jānis Dombrava vakar sociālo tīklu vietnē "X" (agrāk "Twitter") nācis klajā ar satraucošu paziņojumu – Valsts policijas rindās pieķerti noziedzīgi likumsargi, kuriem nu nāksies stāties likuma priekšā, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Politiķis savā ierakstā tiešā tekstā norādīja, ka aizturēto policistu pārkāpumi ir īpaši smagi un lietas izmeklēšanu pārņēmis Iekšējās drošības birojs (IDB).
"Policijā notiek attīrīšanās. Policijas izmeklēšanas rezultātā ir aizturēti negodprātīgi policisti, kuri ir pastrādājuši vairākus sevišķi smagus noziegumus. Paldies policistiem, kas godprātīgi strādā mūsu valsts labā! Turpmāku lietas virzību ir pārņēmis Iekšējais drošības birojs," raksta iekšlietu ministrs Jānis Dombrava.
Pāris stundas vēlāk skaidrojumu sniedza arī Valsts policija, publiskojot dienesta priekšnieka ģenerāļa Armanda Ruka komentāru. Viņš norāda, ka dienesta disciplīna kopumā uzlabojas, tomēr atsevišķi darbinieki joprojām mēģina izmantot savu varu un statusu savtīgos nolūkos.
"Šobrīd sadarbībā ar Iekšējās drošības biroju esam aizturējuši divus Valsts policijas inspektorus par tīšiem noziegumiem, kuru izdarīšanas pamatmotīvs pirmšķietami ir mantkārība. Diemžēl šobrīd Valsts policija nav pilnvarota sniegt detalizētāku informāciju, jo izmeklēšanu atbilstoši piekritībai turpmāk veic Iekšējās drošības birojs. Man ir ļoti žēl, ka joprojām dienestā daži nav sapratuši, ka tas ir tikai laika jautājums, kad būs jāatbild likuma priekšā par savu nodevību pret sabiedrību un dienestu. Ja ir ziņas par policistu izdarītiem likumpārkāpumiem, aicinu ziņot – anonimitāti garantējam," uzsver Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.
Detalizētāku informāciju par notikušo policija pašlaik neatklāj, un izmeklēšanu turpina Iekšējās drošības birojs.
VIDEO:
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