"Mani mazliet pārņem dusmas, jo mēs, vairākas valstis, basketbolā izveidojām koalīciju cīņai pret Krievijas sportistu atgriešanos," paužot bažas par to, ka laika gaitā sāk brukt starptautiskā sporta koalīcija, TV24 raidījumā "Nacionālo interešu klubs" teic Latvijas Basketbola savienības (LBS) ģenerālsekretārs, Eiropas gada cilvēks Latvijā Kaspars Cipruss.
Cipruss atgādina, ka 2022. gadā Ziemeļu valstis, Baltijas valstis, Polija un Ukraina izveidoja starptautisku koalīciju un vienojās par kopīgu nostāju pret Krievijas sportistu dalību spēlēs. Taču pašlaik situācija mainoties, jo, viņaprāt, nav konsekvences un vienotas valsts līmeņa politikas.
"Labi, mums ir FIBA Eiropa un FIBA pasaule, kas ir virsorganizācijas. Skaidrs, ka mēs nevaram organizēt FIBA pasaule, bet FIBA Eiropa mūs respektē. Mēs parādījām labu piemēru, kā būtu jāstrādā. Tad kāpēc nevarēja sabloķēties visi pārējie? Ziemas Olimpiskajās spēlēs bija pilns ar mūsu politiķiem, visi skraidīja, sēdēja, aplaudēja… Lūdzu, strādājiet, lobējiet, rādiet labos piemērus, prasiet, kā citur strādā!" skarbs izteikumos ir Cipruss.
Viņš arī zina teikt, ka sarunās ar partneriem valstu politiskā nostāja un Nacionālo olimpisko komiteju rīcība nereti nesakrītot, īpaši Rietumeiropas valstīs. Kā iemeslu tam viņš min finansiālo atkarību, jo daudzas sporta organizācijas ir tieši atkarīgas no Nacionālo olimpisko komiteju finansējuma.
Diemžēl laika gaitā novēroti esot arī dubultie standarti. Kā piemēru Cipruss min gadījumu ar U23 finālturnīru Ķīnā, kur Krievijas pārstāvjiem tika dota iespēja piedalīties vienīgi caur Āzijas zonu. "Iedomājieties — Āzijas zonā, nevis Eiropas! Bet viņiem vienalga! Galvenais, ka viņi bija tur!"
Cipruss arī norāda uz politiķu un sporta funkcionāru nepietiekamu preventīvu rīcību, jo Latvija agrāk esot spējusi rādīt priekšzīmi, bet tagad vērojama atkāpšanās no principiem. "Varējām mēs preventīvi daudz vairāk strādāt. Mēs sakām: nevaram, nevaram… Varējām!" uzsver LBS ģenerālsekretārs.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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"Mani mazliet pārņem dusmas, jo mēs, vairākas valstis, basketbolā izveidojām koalīciju cīņai pret Krievijas sportistu atgriešanos," paužot bažas par to, ka laika gaitā sāk brukt starptautiskā sporta koalīcija, TV24 raidījumā "Nacionālo interešu klubs" teic Latvijas Basketbola savienības (LBS) ģenerālsekretārs, Eiropas gada cilvēks Latvijā Kaspars Cipruss.
Cipruss atgādina, ka 2022. gadā Ziemeļu valstis, Baltijas valstis, Polija un Ukraina izveidoja starptautisku koalīciju un vienojās par kopīgu nostāju pret Krievijas sportistu dalību spēlēs. Taču pašlaik situācija mainoties, jo, viņaprāt, nav konsekvences un vienotas valsts līmeņa politikas.
"Labi, mums ir FIBA Eiropa un FIBA pasaule, kas ir virsorganizācijas. Skaidrs, ka mēs nevaram organizēt FIBA pasaule, bet FIBA Eiropa mūs respektē. Mēs parādījām labu piemēru, kā būtu jāstrādā. Tad kāpēc nevarēja sabloķēties visi pārējie? Ziemas Olimpiskajās spēlēs bija pilns ar mūsu politiķiem, visi skraidīja, sēdēja, aplaudēja… Lūdzu, strādājiet, lobējiet, rādiet labos piemērus, prasiet, kā citur strādā!" skarbs izteikumos ir Cipruss.
Viņš arī zina teikt, ka sarunās ar partneriem valstu politiskā nostāja un Nacionālo olimpisko komiteju rīcība nereti nesakrītot, īpaši Rietumeiropas valstīs. Kā iemeslu tam viņš min finansiālo atkarību, jo daudzas sporta organizācijas ir tieši atkarīgas no Nacionālo olimpisko komiteju finansējuma.
Diemžēl laika gaitā novēroti esot arī dubultie standarti. Kā piemēru Cipruss min gadījumu ar U23 finālturnīru Ķīnā, kur Krievijas pārstāvjiem tika dota iespēja piedalīties vienīgi caur Āzijas zonu. "Iedomājieties — Āzijas zonā, nevis Eiropas! Bet viņiem vienalga! Galvenais, ka viņi bija tur!"
Cipruss arī norāda uz politiķu un sporta funkcionāru nepietiekamu preventīvu rīcību, jo Latvija agrāk esot spējusi rādīt priekšzīmi, bet tagad vērojama atkāpšanās no principiem. "Varējām mēs preventīvi daudz vairāk strādāt. Mēs sakām: nevaram, nevaram… Varējām!" uzsver LBS ģenerālsekretārs.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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