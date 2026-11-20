Latvijas basketbola līdzjutējiem neatkarības svētkos skaistas dāvanas pasnieguši "Rīgas zeļļi" un "VEF Rīga".
"Rīgas zeļļi" Eirokausā atkārtoti sarūgtināja Itālijas līgas trešo naudīgāko vienību Tortonas "Derthona", viesos uzvarot ar 96:92.
Lai gan galvenie varoņi bija leģionāri Tonijs Perkins un Martins Varns ar attiecīgi 26 un 21 gūtu punktu, jāizceļ Rolanda Šulca astoņi pēc kārtas gūtie punkti trešajā ceturtdaļā nedaudz vairāk kā minūtes laikā. No 60:62 gulbenietis panāca 68:62.
Gan jau treneri norādīs arī uz vājākām epizodēm, jo aizsargam sliktākais +/-rādītājs komandā (-11).
"Apsveicu Latviju neatkarības dienā un esmu laimīgs, ka varējām dāvanā pasniegt uzvaru. Man vairāk patiktu ne tik rezultatīva spēle, bet parādījām raksturu, īpaši ceturtajā ceturtdaļā," tā uzvarētāju galvenais treneris Roks Kondratavičs.
"Zeļļi" ar četriem panākumiem astoņās spēlēs grupā ieņem ceturto vietu, seko Latvijas izlases kapteiņa Riharda Lomaža pārstāvētā Ļubļanas "Olimpija", kas Eirokausā pēc pieciem zaudējumiem izcīnījusi trīs uzvaras no vietas. Tāda pati bilance arī Tortonas vienībai.