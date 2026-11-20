Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazinātā likme, kas noteikta atsevišķām pārtikas precēm, būtu saglabājama arī turpmāk, piektdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja zemkopības ministrs Edgars Putra (AS).
"Samazinātās PVN likmes strādā," sacīja Putra, paužot viedokli, ka šī samazinātā PVN likme, kas tiek piemērota noteiktām pārtikas precēm, būtu jāsaglabā.
Jautāts par iespējām Latvijā paplašināt samazinātās PVN likmes piemērošanu, Putra minēja, ka, ņemot vērā esošo situāciju valsts budžetā, šim lēmumam būtu jāmeklē finansējums, taču iedzīvotājiem šāds lēmums būtu labvēlīgs.
Kā iespējamo risinājumu finansējuma atrašanai viņš minēja akcīzes nodokļa palielināšanu ar cukuru bagātiem ēdieniem. "Tādējādi mēs rodam papildu finansējumu, un to mēs varam novirzīt, lai (..) ieviestu jaunas preces, jo šobrīd mums ir tikai dažas preču grupas, kurām ir samazinātā PVN likme," sacīja Putra.
No 2026. gada 1. jūlija četrām pārtikas pamatproduktu grupām — maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām — piemēro samazināto PVN likmi 12% apmērā līdzšinējā 21% vietā. Samazinātā likme būs spēkā vienu gadu — līdz 2027. gada 30. jūnijam.
PVN samazinātā likme attiecas uz visu veidu maizi, tai skaitā pasterizētu vai saldētu, tostarp ar pieļaujamām piedevām — sēklām, riekstiem, graudiem un citām —, govs, kazas vai aitas pienu, tostarp bezlaktozes pienu, neatkarīgi no tauku satura, svaigu, atdzesētu vistas, tītara, pīles un zoss gaļu, kā arī mājputnu subproduktiem, tostarp sadalītu, atkaulotu, grieztu un maltu gaļu, kā arī termiski neapstrādātām mājputnu olām.
Tāpat samazinātā PVN 12% likme tiek piemērota Latvijai raksturīgajiem svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem.
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Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazinātā likme, kas noteikta atsevišķām pārtikas precēm, būtu saglabājama arī turpmāk, piektdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja zemkopības ministrs Edgars Putra (AS).
"Samazinātās PVN likmes strādā," sacīja Putra, paužot viedokli, ka šī samazinātā PVN likme, kas tiek piemērota noteiktām pārtikas precēm, būtu jāsaglabā.
Jautāts par iespējām Latvijā paplašināt samazinātās PVN likmes piemērošanu, Putra minēja, ka, ņemot vērā esošo situāciju valsts budžetā, šim lēmumam būtu jāmeklē finansējums, taču iedzīvotājiem šāds lēmums būtu labvēlīgs.
Kā iespējamo risinājumu finansējuma atrašanai viņš minēja akcīzes nodokļa palielināšanu ar cukuru bagātiem ēdieniem. "Tādējādi mēs rodam papildu finansējumu, un to mēs varam novirzīt, lai (..) ieviestu jaunas preces, jo šobrīd mums ir tikai dažas preču grupas, kurām ir samazinātā PVN likme," sacīja Putra.
No 2026. gada 1. jūlija četrām pārtikas pamatproduktu grupām — maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām — piemēro samazināto PVN likmi 12% apmērā līdzšinējā 21% vietā. Samazinātā likme būs spēkā vienu gadu — līdz 2027. gada 30. jūnijam.
PVN samazinātā likme attiecas uz visu veidu maizi, tai skaitā pasterizētu vai saldētu, tostarp ar pieļaujamām piedevām — sēklām, riekstiem, graudiem un citām —, govs, kazas vai aitas pienu, tostarp bezlaktozes pienu, neatkarīgi no tauku satura, svaigu, atdzesētu vistas, tītara, pīles un zoss gaļu, kā arī mājputnu subproduktiem, tostarp sadalītu, atkaulotu, grieztu un maltu gaļu, kā arī termiski neapstrādātām mājputnu olām.
Tāpat samazinātā PVN 12% likme tiek piemērota Latvijai raksturīgajiem svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem.
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