Agrīnā specializācija nepalīdz bērniem izaugt līdz profesionālajam sportam, izskanēja diskusiju forumā "Zinātne Latvijas sportam un veselībai".
Vairākas Latvijas augstskolas trīs gadus realizējušas valsts pētījumu programmu "Sports", un vakar Rīgas Stradiņa universitātē notika diskusiju forums, nākot klajā ar iegūtajiem datiem un secinājumiem. Viena no sadaļām bija veltīta problemātikai bērnu un jauniešu sportā. Tika uzsvērts, ka ne visiem sporta skolu audzēkņiem Latvijā ir vienlīdzīgas iespējas iziet profilaktiskās veselības pārbaudes un daļa tās neiziet, kas ir jānovērš, jo nereti tieši šajās pārbaudēs bērniem tiek atklātas sirds problēmas.
Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sporta ārste Laila Ušacka novērojusi, ka vecāku izpratne ļoti bieži ir zema, piemēram, vēršas LOV, lai veiktu slodzes testu, nepasakot, ka pēc pārbaudēm bērnu slimnīcā atvasei jau ir noteikti kādi ierobežojumi, un cerot, ka cits ārsts dos visām aktivitātēm zaļo gaismu.
Būtiska problēma ir agrīnā specializācija, un tā ir sistemātiska, katram sporta veidam un sporta skolai cīnoties par bērnu, jo tas nozīmē arī ienākumus gan no valsts vai pašvaldības, gan arī vecākiem. Vieglatlētikas treneris Valmieras sporta skolā Reinis Krēgers no kolēģiem dzirdējis, ka futbola treneri bērnudārza ķiparus pievilina ar konfekšu dalīšanu. "Mums visiem kolektīvi – treneriem, pedagogiem, ministrijām – jāsaprot, kas ir vajadzīgs, un kopīgiem spēkiem jāiet uz to, lai bērni līdz 13, 14 gadu vecumam attīstītos vispusīgi. Jāpasaka no augšas: piedod, bet būs tā. Vecākiem nav pilnīgas sapratnes un atbildības. Tikai dažos sporta veidos var būt agrāka specializācija, pārējos daudzpusība nāk par labu izaugsmei. Es jau no pirmās dienas audzēkņiem saku, ka gribu, lai iet divos trijos sporta veidos. Tā iešauju sev kājā, bet zinu, ka viņiem tas nāks par labu," uzsvēra Reinis Krēgers. Viņš atgādināja, ka tikai daži jaunie censoņi spēj nokļūt līdz profesionālajam līmenim, statistiski šis rādītājs ir diezgan tuvu nulles procentiem un agrīna specializācija iespējas nebūt nepalielina.
Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretārs Aivars Platonovs piekrita, ka jebkuram bērnam jānodarbojas ar trīs sporta veidiem vismaz līdz 12 gadu vecumam. No jauniešu sacensību čempioniem līdz profesionālajam sportam izaug trīs līdz pieci procenti. Taču pretruna ir ar valsts pasūtījumu – federācijām pretendējot uz budžeta līdzekļiem, svarīgs iesaistīto bērnu un sacensību skaits, līdz ar to mači tiek rīkoti desmit gadus veciem censoņiem un vēl mazākiem.
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Agrīnā specializācija nepalīdz bērniem izaugt līdz profesionālajam sportam, izskanēja diskusiju forumā "Zinātne Latvijas sportam un veselībai".
Vairākas Latvijas augstskolas trīs gadus realizējušas valsts pētījumu programmu "Sports", un vakar Rīgas Stradiņa universitātē notika diskusiju forums, nākot klajā ar iegūtajiem datiem un secinājumiem. Viena no sadaļām bija veltīta problemātikai bērnu un jauniešu sportā. Tika uzsvērts, ka ne visiem sporta skolu audzēkņiem Latvijā ir vienlīdzīgas iespējas iziet profilaktiskās veselības pārbaudes un daļa tās neiziet, kas ir jānovērš, jo nereti tieši šajās pārbaudēs bērniem tiek atklātas sirds problēmas.
Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sporta ārste Laila Ušacka novērojusi, ka vecāku izpratne ļoti bieži ir zema, piemēram, vēršas LOV, lai veiktu slodzes testu, nepasakot, ka pēc pārbaudēm bērnu slimnīcā atvasei jau ir noteikti kādi ierobežojumi, un cerot, ka cits ārsts dos visām aktivitātēm zaļo gaismu.
Būtiska problēma ir agrīnā specializācija, un tā ir sistemātiska, katram sporta veidam un sporta skolai cīnoties par bērnu, jo tas nozīmē arī ienākumus gan no valsts vai pašvaldības, gan arī vecākiem. Vieglatlētikas treneris Valmieras sporta skolā Reinis Krēgers no kolēģiem dzirdējis, ka futbola treneri bērnudārza ķiparus pievilina ar konfekšu dalīšanu. "Mums visiem kolektīvi – treneriem, pedagogiem, ministrijām – jāsaprot, kas ir vajadzīgs, un kopīgiem spēkiem jāiet uz to, lai bērni līdz 13, 14 gadu vecumam attīstītos vispusīgi. Jāpasaka no augšas: piedod, bet būs tā. Vecākiem nav pilnīgas sapratnes un atbildības. Tikai dažos sporta veidos var būt agrāka specializācija, pārējos daudzpusība nāk par labu izaugsmei. Es jau no pirmās dienas audzēkņiem saku, ka gribu, lai iet divos trijos sporta veidos. Tā iešauju sev kājā, bet zinu, ka viņiem tas nāks par labu," uzsvēra Reinis Krēgers. Viņš atgādināja, ka tikai daži jaunie censoņi spēj nokļūt līdz profesionālajam līmenim, statistiski šis rādītājs ir diezgan tuvu nulles procentiem un agrīna specializācija iespējas nebūt nepalielina.
Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretārs Aivars Platonovs piekrita, ka jebkuram bērnam jānodarbojas ar trīs sporta veidiem vismaz līdz 12 gadu vecumam. No jauniešu sacensību čempioniem līdz profesionālajam sportam izaug trīs līdz pieci procenti. Taču pretruna ir ar valsts pasūtījumu – federācijām pretendējot uz budžeta līdzekļiem, svarīgs iesaistīto bērnu un sacensību skaits, līdz ar to mači tiek rīkoti desmit gadus veciem censoņiem un vēl mazākiem.
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