Krievija plāno Voroņežas apgabalā 112. raķešu brigādes sastāvā izvietot raķešu vienību no Ziemeļkorejas, kurā būs aptuveni 90 Ziemeļkorejas karavīru, vēsta ziņu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) pārstāvi Andriju Čerņaku.
Phenjana jau ir nosūtījusi uz Krieviju jaunu raķešu partiju, kurā ir 40 raķetes KN-23 un KN-24, kā arī personālu, taču raķešu vienības izvietošanas konfigurācija un kopējais raķešu skaits tiks galīgi saskaņots augstākā līmeņa sarunās nākamajā mēnesī, norādīja Čerņaks.
Krievija sagaida, ka šī procesa ietvaros tiks piegādātas 120 Ziemeļkorejas ballistiskās raķetes un sešas palaišanas iekārtas, pauda HUR pārstāvis.
Pagaidām nav skaidrs, kādu tieši lomu ziemeļkorejieši spēlēs Krievijas raķešu operācijās, norāda "Reuters".
Aģentūra atgādina, ka pagājušajā nedēļā Krievija uz Ukrainu raidīja kopš pērnā augusta pirmās divas Ziemeļkorejas raķetes.
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