Ziemeļkoreja trīs gadu laikā ir nopelnījusi līdz pat 14 miljardiem ASV dolāru, nosūtot savus karavīrus karam pret Ukrainu un piegādājot ieročus Krievijai, un šī summa faktiski ir līdzvērtīga Ziemeļkorejas gada iekšzemes kopproduktam (IKP), vēsta Japānas ziņu aģentūra "Nikkei", atsaucoties uz Dienvidkorejas Nacionālā izlūkošanas dienesta (NIS) pētniecības institūta novērtējumu.
Saskaņā ar Dienvidkorejas Centrālās bankas datiem Ziemeļkorejas ekonomiskā izaugsme sakarā ar dalību karā pret Ukrainu Krievijas pusē 2024. gadā bija 3,7%, kas ir augstākais rādītājs daudzu gadu laikā. Phenjana no Maskavas varēja saņemt no septiņiem līdz 13,8 miljardiem ASV dolāru tikai par raķešu artilērijas un aptuveni 250 raķešu KN-23 piegādi. Vēl vairāk nekā 600 miljonus ASV dolāru, pēc analītiķu domām, Krievija samaksāja par Ziemeļkorejas armijas līdzdalību.
Par Ziemeļkorejas karaspēka nosūtīšanu uz fronti kļuva zināms 2024. gada rudenī. Pēc tam gan Maskava, gan Phenjana apstiprināja savu dalību kaujās pret Ukrainas armiju Kurskas reģionā. Oficiāli tika paziņots, ka Ziemeļkorejas kontingents cieta zaudējumus, cik lielus - netika ziņots. Pēc netiešiem datiem ir noskaidrots, ka varētu būt runa par vairāk nekā 2000 bojāgājušo, kopumā uz fronti tika nosūtīti vairāk nekā 10 000 karavīru. Daļa Ziemeļkorejas karavīru joprojām atrodas Krievijā, lai gan par viņu aktīvu dalību kaujās netiek ziņots. Turklāt Ziemeļkoreja piegādā Krievijai ieročus un munīciju.
Aptauja
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu