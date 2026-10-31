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#āfrika #asv #krāpšana

"Romantiskie" dvīņu brāļi no Ganas izkrāpuši 9 miljonus dolāru

Māris Puķītis
Māris Puķītis
/
Latvijas Mediji
2026. gada 31. oktobris, 09:00
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2026. gada 31. oktobris, 09:00
Dvīņu brāļu Džamala un Kamala Abubakari dzīve tagad turpināsies cietumā.
Dvīņu brāļu Džamala un Kamala Abubakari dzīve tagad turpināsies cietumā.
Foto: No sociālajiem tīkliem

ASV tiesas priekšā stājušies dvīņu brāļi no Ganas Rietumāfrikā un amerikāniete no Havaju salām, kas atzinuši vainu apsūdzībās par dalību starptautiskā romantiskās krāpšanas shēmā. Upuri bija amerikāņu seniores, cietušās ir arī Vācijā un Austrijā.

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Džamals Abubakari (22), Kamals Abubakari (22) un Amanda Džoja Opoku-Boačija (53) no 2024. gada jūlija līdz šā gada aprīlim uzdarbojās iepazīšanās vietnēs un sociālajos tīklos, vēršoties pie vecāka gadagājuma amerikānietēm, ziņo ASV Ohaio štata Ziemeļu apgabala prokuratūra.

Apsūdzētie izmantoja viltus identitātes, lai izveidotu ciešas, personīgas un bieži vien romantiskas attiecības ar upuriem. Maldinātas ar izdomātiem stāstiem, sievietes pārskaitīja naudu, daļa no līdzekļiem tālāk nodota līdzdalībniekiem Ganā un citur. Kopumā upuri zaudēja vairāk nekā deviņus miljonus dolāru.

Likumsargu konfiscētie pulksteņi un rotas.
Likumsargu konfiscētie pulksteņi un rotas.
Foto: Ohaio štata Ziemeļu apgabala prokuratūra

Likumsargi konfiscējuši luksusa pulksteņus, gredzenus, dārgmetāla ķēdes, ar dimantiem inkrustētas zelta rotaslietas, medaljonus, auskarus, franču luksusa rokas somu. Izmeklēšanu vadīja CIP (FBI) Klīvlendas nodaļa. Visiem apsūdzētajiem draud līdz 20 gadiem cietumā. Sprieduma pasludināšana paredzēta nākamā gada februārī.

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#āfrika #asv #krāpšana
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ASV tiesas priekšā stājušies dvīņu brāļi no Ganas Rietumāfrikā un amerikāniete no Havaju salām, kas atzinuši vainu apsūdzībās par dalību starptautiskā romantiskās krāpšanas shēmā. Upuri bija amerikāņu seniores, cietušās ir arī Vācijā un Austrijā.

Reklāma

Džamals Abubakari (22), Kamals Abubakari (22) un Amanda Džoja Opoku-Boačija (53) no 2024. gada jūlija līdz šā gada aprīlim uzdarbojās iepazīšanās vietnēs un sociālajos tīklos, vēršoties pie vecāka gadagājuma amerikānietēm, ziņo ASV Ohaio štata Ziemeļu apgabala prokuratūra.

Apsūdzētie izmantoja viltus identitātes, lai izveidotu ciešas, personīgas un bieži vien romantiskas attiecības ar upuriem. Maldinātas ar izdomātiem stāstiem, sievietes pārskaitīja naudu, daļa no līdzekļiem tālāk nodota līdzdalībniekiem Ganā un citur. Kopumā upuri zaudēja vairāk nekā deviņus miljonus dolāru.

Likumsargu konfiscētie pulksteņi un rotas.
Likumsargu konfiscētie pulksteņi un rotas.
Foto: Ohaio štata Ziemeļu apgabala prokuratūra

Likumsargi konfiscējuši luksusa pulksteņus, gredzenus, dārgmetāla ķēdes, ar dimantiem inkrustētas zelta rotaslietas, medaljonus, auskarus, franču luksusa rokas somu. Izmeklēšanu vadīja CIP (FBI) Klīvlendas nodaļa. Visiem apsūdzētajiem draud līdz 20 gadiem cietumā. Sprieduma pasludināšana paredzēta nākamā gada februārī.

Aptauja

Cik svarīgi jums ir žurnālistu un ekspertu komentāri/viedokļi, ko piedāvā LASI.LV?

 

 

 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Tēmturi
#āfrika #asv #krāpšana
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