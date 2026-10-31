"Romantiskie" dvīņu brāļi no Ganas izkrāpuši 9 miljonus dolāru

ASV tiesas priekšā stājušies dvīņu brāļi no Ganas Rietumāfrikā un amerikāniete no Havaju salām, kas atzinuši vainu apsūdzībās par dalību starptautiskā romantiskās krāpšanas shēmā. Upuri bija amerikāņu seniores, cietušās ir arī Vācijā un Austrijā.
Džamals Abubakari (22), Kamals Abubakari (22) un Amanda Džoja Opoku-Boačija (53) no 2024. gada jūlija līdz šā gada aprīlim uzdarbojās iepazīšanās vietnēs un sociālajos tīklos, vēršoties pie vecāka gadagājuma amerikānietēm, ziņo ASV Ohaio štata Ziemeļu apgabala prokuratūra.
Apsūdzētie izmantoja viltus identitātes, lai izveidotu ciešas, personīgas un bieži vien romantiskas attiecības ar upuriem. Maldinātas ar izdomātiem stāstiem, sievietes pārskaitīja naudu, daļa no līdzekļiem tālāk nodota līdzdalībniekiem Ganā un citur. Kopumā upuri zaudēja vairāk nekā deviņus miljonus dolāru.
Likumsargi konfiscējuši luksusa pulksteņus, gredzenus, dārgmetāla ķēdes, ar dimantiem inkrustētas zelta rotaslietas, medaljonus, auskarus, franču luksusa rokas somu. Izmeklēšanu vadīja CIP (FBI) Klīvlendas nodaļa. Visiem apsūdzētajiem draud līdz 20 gadiem cietumā. Sprieduma pasludināšana paredzēta nākamā gada februārī.
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ASV tiesas priekšā stājušies dvīņu brāļi no Ganas Rietumāfrikā un amerikāniete no Havaju salām, kas atzinuši vainu apsūdzībās par dalību starptautiskā romantiskās krāpšanas shēmā. Upuri bija amerikāņu seniores, cietušās ir arī Vācijā un Austrijā.
Džamals Abubakari (22), Kamals Abubakari (22) un Amanda Džoja Opoku-Boačija (53) no 2024. gada jūlija līdz šā gada aprīlim uzdarbojās iepazīšanās vietnēs un sociālajos tīklos, vēršoties pie vecāka gadagājuma amerikānietēm, ziņo ASV Ohaio štata Ziemeļu apgabala prokuratūra.
Apsūdzētie izmantoja viltus identitātes, lai izveidotu ciešas, personīgas un bieži vien romantiskas attiecības ar upuriem. Maldinātas ar izdomātiem stāstiem, sievietes pārskaitīja naudu, daļa no līdzekļiem tālāk nodota līdzdalībniekiem Ganā un citur. Kopumā upuri zaudēja vairāk nekā deviņus miljonus dolāru.
Likumsargi konfiscējuši luksusa pulksteņus, gredzenus, dārgmetāla ķēdes, ar dimantiem inkrustētas zelta rotaslietas, medaljonus, auskarus, franču luksusa rokas somu. Izmeklēšanu vadīja CIP (FBI) Klīvlendas nodaļa. Visiem apsūdzētajiem draud līdz 20 gadiem cietumā. Sprieduma pasludināšana paredzēta nākamā gada februārī.
Aptauja
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